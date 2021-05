Jak wybrać najlepsze i najtańsze ubezpieczenie OC?

Polisa ubezpieczeniowa OC jest w Polsce obowiązkowa. Za jazdę samochodem bez OC grożą duże kary finansowe, więc nie jest to opłacalne rozwiązanie.

Jeśli z kupnem ubezpieczenia spóźnimy się choćby o godzinę i zostaniemy złapani, zapłacimy 380 zł kary. Jeżeli ubezpieczenia nie mamy dłużej (do 14 dni), zapłacimy 960 zł. Gdy zwlekamy jeszcze dłużej (powyżej 14 dni), zapłacimy ponad 1900 zł kary!

Na cenę OC wpływają czynniki takie jak wiek kierowcy, spowodowane wcześniej szkody itd. Zakres cen jakie należy zapłacić za ubezpieczenie obowiązkowe jest dosyć szeroki ze względu na te czynniki, warto więc wykorzystać kalkulator OC.

Co wpływa na cenę OC?

Wiek kierowcy:

Przede wszystkim na cenę ubezpieczenia OC wpływa wiek kierowcy. Im młodszy kierowca, tym droższe jest ubezpieczenie OC. W ostatnich latach można przyjąć, że 18 letni kierowca płacił około 2,5 razy większą polisę niż 62-latek. Wynika to z tego, że ubezpieczyciele postrzegają młodych kierowców jako największe zagrożenie na drodze.

Wiek kierowców można podzielić na 4 główne grupy:

Kierowcy powyżej 55 roku płacą najmniej, są to okolice 550 zł,

Następnie 35 do 55 lat - około 550 zł,

26 - 35 lat - ok. 700 zł.

Najmłodsi kierowcy 18 - 25 lat płacą średnio 1500zł.

Pozostałe czynniki wpływające na cenę OC:

Miejsce zamieszkania

Stan cywilny

Parametry samochodu

Marka samochodu

Którego ubezpieczyciela wybrać?

Odpowiedź jest prosta - najtańszego. Ubezpieczenie OC ma takie same warunki w każdym przypadku, więc pod uwagę należy brać tylko cenę. Aby znaleźć najtańszego ubezpieczyciela możemy skorzystać ze stron internetowych oraz kalkulatorów OC. Można również udać się do firmy sprzedającej polisy różnych ubezpieczycieli.

Jak wybrać najtańsze OC?

1. Porównywanie ofert

Pierwszym i podstawowym sposobem na najtańsze OC jest porównywanie ofert wszystkich dostępnych ubezpieczycieli. Różnice pomiędzy firmami mogą być znaczące, więc koniecznie należy zwrócić na to uwagę.

2. Zakup pakietu OC + AC

Ubezpieczenia samochodu często oferowane są w pakietach OC + AC lub OC + AC + Assistance. Czasem jeszcze dochodzi do tego dodatkowe ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie szyb, opon, czy na wypadek zgubionego kluczyka. Warto wziąć je pod uwagę, rozglądając się za tym, gdzie jest najtańsze OC, ponieważ może się okazać, że kupno OC w pakiecie z innymi ubezpieczeniami może się bardzo opłacić.

Ubezpieczenie AC jest w pełni dobrowolne. OC chroni Cię przed roszczeniami ze strony drugiego kierowcy, natomiast AC chroni przed zdarzeniami losowymi takimi jak kradzież, stłuczka, zadrapanie, gradobicie, upadek gałęzi na samochód itd.

Assistance to przede wszystkim pomoc drogowa, w przypadku gdy złapiemy gumę, skończy nam się paliwo, samochód ulegnie awarii itd. Oprócz samej pomocy drogowej często w takim pakiecie znajduje się pomoc prawna, telefoniczna pomoc informacyjna lub nawet pomoc medyczna.

Ubezpieczenie NNW - od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest bardzo popularnym dodatkiem do OC. Takie ubezpieczenie obejmuje ochroną zdrowie i życie człowieka.

Dodatkowe ubezpieczenia szyb i opon również możemy znaleźć w ofertach. W takim przypadku warto sobie zadać pytanie jaka jest szansa, że przebije się oponę lub stłucze szybę.

3. Odpowiedni samochód

Na podstawie samochodu ubezpieczyciele obliczają ostateczny koszt OC. Wpływ na cenę mają:

Marka samochodu - im marka bardziej premium tym wyższe ubezpieczenie. Kierowcy BMW, Audi czy Mercedesa zapłacą więcej niż posiadacze Dacii lub Suzuki.

Pojemność silnika - również ma kluczowy wpływ na ubezpieczenie. Im większa pojemność silnika tym wyższe ubezpieczenie.

Rodzaj paliwa - najmniej płacą posiadacze aut elektrycznych, następnie są benzynowe, hybrydowe i diesle. Najdroższe w ubezpieczeniu będzie auto na benzynę + gaz.

Wiek auta - im samochód nowszy tym tańsze będzie ubezpieczenie.

4. Ubezpieczenie z osobą starszą

Jest to najpopularniejszy sposób ubezpieczania samochodów przez młodych kierowców. Auto może mieć kilku właścicieli w rodzinie, np. ojca i syna. Znacząco obniży to koszty ubezpieczenia. Najmłodsza grupa kierowców jest uważana przez ubezpieczycieli za najbardziej niebezpieczną.

5. Opłacenie całej składki z góry

Ostatnim sposobem na obniżenie składki jest opłacenie wszystkiego za jednym razem, a nie w ratach. Opłata za cały okres polisy może być dużo tańsza od płatności ratalnych, ponieważ te mogą być nawet do 20% droższe. Nasuwa się pytanie - co w przypadku, gdy planuje się szybką sprzedaż auta? Odpowiedź jest prosta - momencie sprzedaży samochodu prosisz kupującego o to, aby wypowiedział Twoją umowę na ubezpieczenie OC i znalazł nowe ubezpieczenie we własnym zakresie, korzystając ze swoich zniżek.

Materiał przygotowany przez compero.pl