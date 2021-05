Nowoczesne technologie przyszłością branży nieruchomości

Zautomatyzowane, inteligentne i zdalne technologie nieuchronnie wkraczają do wielu branż, także do branży nieruchomości. To prawdziwa rewolucja, zarówno w kontekście organizacji codziennej pracy, jak i potencjalnych możliwości rozwojowych.

Cyfrowe rozwiązania w niedalekiej przyszłości staną się nie tylko urozmaiceniem i ułatwieniem w pracy, lecz także koniecznością, wynikającą z rosnących wymagań klientów, chęci zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz wymogów nowej codzienności świata biznesu. Czym są i jakie przynoszą korzyści? Technologia 5G przyśpiesza obieg informacji Według raportu Deloitte Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2021 wiele możliwości dla branży daje wykorzystanie technologii 5G. Zastąpienie Wi-Fi siecią najnowszej generacji umożliwi m.in. natychmiastowe uzyskiwanie informacji o budynku, w tym dokładne dane odnośnie jego najmu, ułatwi działania konserwacyjne i remontowe, a także usprawni wdrażanie systemów zarządzania obiektem, np. w kwestii bezpieczeństwa, ogrzewania czy dostaw mediów. Jak czytamy w raporcie, sieć 5G mogłaby umożliwić bieżące śledzenie postępu prac na placu budowy oraz automatyczną kontrolę procesów. Możliwa dzięki niej optymalizacja wykorzystania technologii BIM (ang. Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku, technologia wspomagająca projektowanie) przyczyniłaby się do usprawnienia dostaw i procesu podejmowania decyzji. Dzięki modelom w chmurze klienci mogliby zobaczyć, jak wyglądać będzie zamówiony budynek na długo przed zakończeniem realizacji. Druk 3D i drony przyszłością budownictwa Jak wynika z raportu przygotowanego przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Autodesk, w przyszłości w procesach budowlanych nieocenioną rolę będą miały druk 3D oraz drony. Drukarki 3D umożliwią tworzenie poszczególnych elementów konstrukcji, które po połączeniu skomponują cały budynek. Metoda ta została już zastosowana podczas tworzenia jednego z londyńskich wieżowców przy łączeniu stalowych słupów. W Amsterdamie z kolei powstał projekt polegający na wydrukowaniu kilku pomieszczeń i połączeniu ich w jedną całość. Dzięki wykorzystaniu dronów i technologii laserowej możliwe jest natomiast przeprowadzenie inwentaryzacji budynku, tworzenie cyfrowych modeli na odległość, a także skanowanie przestrzeni czy śledzenie postępów prac. Za pomocą dronów niektóre firmy kontrolują duże obiekty przemysłowe, co pozwala np. na znalezienie ognisk korozji czy pęknięć w betonowych konstrukcjach. Według raportu Deloitte budownictwo wspierają także coraz popularniejsze rozwiązania zastępujące wykonywanie prac fizycznych, a sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe pozwalają na zautomatyzowanie zadań budowlanych, np. przez wykorzystanie platform IoT do sterowania dźwigami. Sztuczna inteligencja wspiera strategicznie Sztuczna inteligencja w branży nieruchomości to między innymi systemy rekomendacyjne, zbierające dane o użytkowniku i na ich podstawie umożliwiające coraz lepsze dopasowanie ofert do jego potrzeb oraz wspierająca codzienne obowiązki pośredników automatyzacja (np. wykorzystanie chatbotów). Ponadto dzięki analizie danych i modelom predykcyjnym sztuczna inteligencja jest w stanie ocenić opłacalność inwestycji oraz przewidywać trendy, np. dotyczące tego, na które dzielnice popyt będzie wzrastał w ciągu nadchodzących lat lub czy populacja mieszkańców w danej lokalizacji będzie maleć. – Rynek nieruchomości w przyszłości z pewnością skorzysta z możliwości predykcyjnych AI, które pozwolą lepiej dopasowywać oferty do szukających nieruchomości, dokładniej segmentować rynek, a także wykonywać zaawansowaną analitykę, np. w zakresie wzrostu wartości danej nieruchomości w czasie w zależności od bardzo licznych zmiennych – komentuje specjalistka sztucznej inteligencji Aleksandra Przegalińska na łamach magazynu Lighthouse. Według Deloitte analiza danych usprawni procesy podejmowania decyzji na rynku nieruchomości – dotyczy to zadań takich jak wycena, transakcje kupna i sprzedaży, zawieranie umów oraz planowanie i analiza ryzyka. Szczególnym zainteresowaniem w 2021 cieszyć się ma wykorzystująca sztuczną inteligencję analiza geoprzestrzenna, która ułatwi precyzyjne prognozowanie wysokości czynszów. Możliwa będzie także prognoza aktualnej i przyszłej wartości lokalizacji dla najemców czy zalecenia remontowe. Wirtualne spacery lekiem w zdalnej rzeczywistości Wirtualne spacery w czasie pandemii błyskawicznie zyskały popularność, a w przyszłości możemy spodziewać się także wzrostu znaczenia technologii VR. Narzędzia te umożliwiają wirtualne zwiedzenie mieszkania lub domu, zdalne przekonanie się o jego zaletach i wadach. Wirtualne spacery przyczyniają się do skrócenia czasu procesu zakupowego dzięki możliwości szybkiego obejrzenia nieruchomości oraz sprawiają, że ogłoszenie wyświetlane jest częściej, na co wskazują dane Otodom. – Coraz częściej klienci poszukują wartości dostarczanej przez to narzędzie. Odnotowaliśmy 30-procentowy wzrost liczby klientów poszukujących ogłoszeń z wirtualnym spacerem. Uważam, że najbliższa przyszłość przyniesie ewolucję tej technologii – mówi Jakub Kląskała, Head of Secondary Market w Otodom. Sam proces stworzenia wirtualnego spaceru jest prosty – do jego wykonania wykorzystuje się specjalne kamery 360 stopni. Mogą one działać jako samodzielne urządzenia lub poprzez połączenie ze smartfonem. Nieruchomości w nowym świecie Więcej o tym, które rozwiązania zrewolucjonizują świat nieruchomości, przeczytać można na łamach magazynu Lighthouse, nowego kwartalnika dla branży nieruchomości wydawanego przez Otodom. W pierwszym numerze, którego tematem przewodnim jest Rzeczywistość 2.0. można odnaleźć następujące tematy: Architektka Monika Arczyńska zdradza, Czym jest nowoczesne budownictwo w Polsce i oprowadza po najciekawszych inwestycjach w kraju.

Norbert Cała, niezależny dziennikarz technologiczny, obala mity o inteligentnych domach oraz rozwiewa wątpliwości na temat korzyści, zagrożeń i kosztów z nimi związanych.

Paweł Wołejsza, architekt i członek grupy Eco Avengers, pokazuje, że architektura może być przyjazna środowisku oraz radzi, jak planować i budować ekologicznie.

Specjalista nowych technologii Karol Kopańko mówi o tym, jak można wykorzystać potencjał blockchain w branży nieruchomości.

Krytyk architektury Jakub Głaz przybliża wyjątkową postać Zahy Hadid, „pierwszej damy architektury” i „królowej krzywizn”. Pierwszy numer Lighthouse już w salonach Empik oraz udostępniony bezpłatnie w formie elektronicznej – plik w formacie pdf można pobrać ze strony: www.magazynlighthouse.otodom.pl