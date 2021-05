Jak łatwo porównać oferty kredytów?

Zróżnicowana oferta kredytów (zarówno w kwestii rodzaju, jak i banków, które je oferują) pozwala klientom nie tylko sfinansować dowolne potrzeby, ale również wybrać atrakcyjną propozycję z niskim oprocentowaniem. Pomimo tego wiele osób skarży się, że oferty banków związane z pożyczkami są dla nich niezrozumiałe, dlatego rezygnują z szukania korzystnych warunków.

Co warto sprawdzić w rankingu kredytów? Rzetelne porady związane z finansami Czy kredyty są opłacalne?

Istnieją na szczęście takie narzędzia jak porównywarki i rankingi, dzięki którym można znaleźć tani kredyt gotówkowy - Direct.Money jest jedną z nich. Wspomniany serwis umożliwia przejrzenie aktualnego rankingu kredytów gotówkowych na różne kwoty i dowolnie wybrany przez klienta okres spłaty. Tym samym każdy może znaleźć dla siebie tani kredyt niezależnie od tego, czy chce pożyczyć 5000 złotych na wakacje, czy tylko 1000 na niewielki remont.

Co warto sprawdzić w rankingu kredytów?

Każdy rzetelnie opracowany ranking kredytów gotówkowych powinien oferować użytkownikom możliwość samodzielnego określenia parametrów pożyczki. Co z tego, że proponowana oferta będzie korzystna przy niskiej kwocie, jeżeli klient chce pożyczyć kilkadziesiąt tysięcy? Niestety, nie wszystkie zestawienia pożyczek są aktualizowane, dlatego ważne jest, aby wybrać sprawdzoną stronę. Popularny serwis o finansach Direct Money wyróżnia się na tle innych stron. Nie tylko można tu skorzystać z dobrego kalkulatora kredytów i sprawdzić rankingi najlepszych ofert, ale też poczytać na tematy związane z finansami. Warto to robić regularnie, ponieważ dzięki temu można uniknąć kosztownych błędów.

W rankingu propozycji kredytów, które wyświetlą się użytkownikowi po tym, jak poda kwotę i okres spłaty, ważnych jest kilka parametrów. Najlepiej zacząć od wysokości RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Jeżeli kredyt gotówkowy udzielany jest z niskim RRSO, to taka pożyczka będzie najlepsza pod względem opłacalności. Zanim jednak podpiszesz umowę z wybranym bankiem, sprawdź wysokość raty. Czasami firmy oferują niskie oprocentowanie, ale tylko przy krótkim okresie spłaty. Może to stanowić problem dla osób, które mają niski dochód i nie będą mogły zamknąć kredytu w ciągu kilku miesięcy. Najlepiej więc bez pośpiechu przejrzeć różne warianty i wybrać taki, który spełni wszystkie oczekiwania potencjalnego kredytobiorcy. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie, jak okres spłaty i wysokość kwoty wpływają na RRSO oraz wysokość comiesięcznej raty.

Rzetelne porady związane z finansami

Strona poświęcona finansom to oczywiście nie tylko narzędzia, z których warto korzystać, jeżeli ktoś potrzebuje kredytu gotówkowego. Dzięki publikowanym tu artykułom można się dowiedzieć, jak najszybciej przenieść kredyt do innego banku lub w jaki sposób wykreślić swoje dane z listy dłużników. Co jakiś czas na stronie publikowane są informacje o promocjach bankowych, dzięki którym za założenie konta lub zaciągnięcie pożyczki można zgarnąć dodatkowe pieniądze. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które i tak planowały skorzystać z takiej usługi. W tym przypadku mogą dodatkowo zyskać.

Czy kredyty są opłacalne?

Można spotkać się z opinią, że zaciąganie kredytów zwyczajnie się nie opłaca. Każdy ma jednak inną sytuację finansową i potrzeby, dlatego w niektórych przypadkach skorzystanie z kredytu może być opłacalne. Nie można jednak podpisywać pierwszej znalezionej umowy na kredyt, tylko trzeba sprawdzić, czy jej warunki są naprawdę korzystne. Ranking ofert i serwis o finansach na pewno w tym pomogą.