Rozmowa z Jarosławem Nenemanem o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu

Rozmowa z Jarosławem Nenemanem, wiceministrem finansów w rządach Marka Belki, Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego i Ewy Kopacz, o proponowanych w Polskim Ładzie zmianach podatkowych.

JOANNA SOLSKA: – Nie tylko w Polsce mówi się o podwyższaniu PIT, czyli podatku od osobistych dochodów. Skąd to się bierze?

JAROSŁAW NENEMAN: – Społeczeństwa zachodnie są niezadowolone z rosnących nierówności, domagają się bardziej sprawiedliwych podatków, czyli większych obciążeń dla najbogatszych. O popularnym niegdyś podatku liniowym już się nie dyskutuje. Najlepszym narzędziem do redystrybucji dochodów jest PIT, politycy przywiązują do niego coraz większą wagę.