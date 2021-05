Inspirujące wnętrze projektu Weremczuk Design – ZŁOTA 44 prezentuje wizualizację apartamentu

Wysokie piętra ZŁOTEJ 44 to gwarancja urzekających widoków – tutaj wzrok sięga po horyzont. Wizualizacja jednej z imponujących przestrzeni, dużego, niemal trzystumetrowego apartamentu autorstwa Katarzyny Weremczuk z pracowni Weremczuk Design to doskonała inspiracja dla wielbicieli luksusowych marek, sztuki, rzemiosła i designu.

Projekt apartamentu łączy w sobie elementy art deco z nowoczesnymi detalami. Wnętrze ubrane jest w ciepłe kolory ziemi oraz naturalne materiały, takie jak dębowy parkiet, forniry w okładzinach ścian, marmury czy onyks. Zastosowano także graficzne akcenty w postaci murali. Eleganckie meble, głównie marki Visionnaire, stylowo prezentują się w towarzystwie sztukaterii i lustrzanych powierzchni, które nadają wnętrzu lekkości. W przestrzeni wypoczynkowej projektantka zaplanowała sofy Donovan z najnowszej kolekcji Beauty by Visionnaire pokryte tkaniną w połączeniu z nubukiem w kolorze złamanej bieli. Dla zrównoważenia chłodnych odcieni dominujących w kuchni dodano szlachetne barwy złota, a dodatkowo wykorzystano drewno w postaci eleganckich fornirów w ciepłych odcieniach. Na uwagę zasługuje minimalistyczne siedzisko o okrągłej formie, z którego warto podziwiać panoramę miasta, przestrzeń kominkową zdobią fotele marki Visionnaire w połączeniu z niebanalną formą stolika kawowego marki Bocadolobo – połączenie drewna z elementami złota imituje spękane konary drzew. Eleganckie oprawy oświetleniowe marki Visionnaire potęgują blask apartamentu. Naturalna roślinność, kwiatowe kompozycje oraz trawy pampasowe to romantyczne akcenty, które zmieniają apartament w prywatną oazę zawieszoną wysoko w chmurach ponad miastem.

W sypialni wykorzystano głębię luster, która w połączeniu z miękkimi tkaninami, porcelanowym żyrandolem marki Lasvit, oraz skrzydlatym muralem marki Inkriosto Bianco staje się wnętrzem o wyraźnym charakterze. Ciepłe akcenty oliwkowych tkanin dodają koloru na harmonijnym beżowo-szarym tle. Niemal antyczny filar przy łóżku to element zabawy formą i kształtem. Niestandardowy zwis oświetleniowy marki Italamp otula blaskiem stolik nocny marki Visionnaire. Koneserzy dźwięków z pewnością zauważą designerski sprzęt audio marki Bang&Olufsen zainstalowany w apartamencie oraz fortepian marki Steinway & Sons. Meble marki Visionnaire Home oferuje w Polsce Galeria Heban, która zaaranżowała apartamenty pokazowe na 50. piętrze.

ZŁOTA 44 to apartamentowiec kompletny, który oferuje bezpieczną i komfortową przestrzeń do życia. Mieszkańcy skorzystają z piętra rekreacyjno-sportowo-biznesowego, które oferuje unikatowe w skali Europy udogodnienia. Część wspólna to 1800 mkw z tarasem o powierzchni 400 mkw z całorocznym jacuzzi. W przestrzeni rekreacyjnej znajduje się basen o imponującej długości 25 metrów, sauna sucha, łaźnia parowa, sala masażu, w pełni wyposażona siłownia, sala kinowa z symulatorem gry w golfa, a także strefa biznesowa z VIP lounge i salami konferencyjnymi. Dostępny jest także pokój zabaw dla dzieci.