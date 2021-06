Rajska plaża i błękitna woda w czasach koronawirusa — gdzie na wakacje w 2021?

Lato zbliża się do nas wielkimi krokami i większość z nas zastanawia się, gdzie spędzi długo wyczekiwany urlop. Epidemia koronawirusa skutecznie przekreśliła plany Polaków w zeszłym roku, a co przyniesie nam ten sezon? Przygotowaliśmy dla Ciebie informacje o popularnych krajach, które odwiedzają turyści w kontekście bezpieczeństwa i możliwości wjazdu.

Zanim spakujesz walizki – ubezpiecz się

Zagraniczny wyjazd to zawsze pewnego rodzaju ryzyko, które w obecnych czasach jest nieco większe niż wcześniej. Jeśli planujesz wakacje poza granicami Polski, powinieneś więc zaopatrzyć się w dobrą polisę turystyczną, która będzie dopasowana do Twoich potrzeb. Zadbaj, by ubezpieczenie posiadało następujące pakiety:

koszty leczenia,

OC,

NNW,

ochrona bagażu,

rekompensata za opóźniony lub odwołany lot,

ratownictwo,

ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Najlepsze oferty znajdziesz w Internecie dzięki kalkulatorom ubezpieczeniowym. Wystarczy tylko podać kilka informacji o wyjeździe oraz stanie zdrowia, by uzyskać dostęp do listy ofert od najlepszych ubezpieczycieli. Wybierz swoje ubezpieczenie turystyczne już dzisiaj i zyskaj ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Gdzie można lecieć?

Poniżej przygotowaliśmy listę danych o sytuacji panującej w najpopularniejszych krajach, do których podróżują Polacy.

Egipt

Egipt ze względu na znacznie niższą liczbę zachorowań w nadmorskich kurortach otworzył swoje granice. Turyści mogą swobodnie podróżować do Hurgady, Marsa Alam, Sharm el Sheikh, Dehabu i Marsa Matrouh. Ważne jest jednak to, że hotele mogą działać wyłącznie po uzyskaniu certyfikatu „bezpieczeństwa higienicznego”. Loty z Polski do Egiptu odbywają się bez żadnych przeszkód, a przylot do tego pięknego kraju nie wiąże się z koniecznością odbycia kwarantanny.

Hiszpania

Hiszpania z chęcią przyjmuje turystów z Polski i nie wymaga odbywania kwarantanny. Pamiętaj jednak, że przed wyjazdem musisz wypełnić formularz FCS. Na jego podstawie otrzymasz kod QR, który jest wymagany przy wejściu na pokład samolotu lub na lotnisku w Hiszpanii. Od 23.11.2020 roku będziesz również potrzebować wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem do Hiszpanii łącznie z Wyspami Kanaryjskimi.

Malta

Malta jest otwarta na turystów z Polski. Przed wylotem z kraju potrzebne jest wypełnienie deklaracji zdrowia oraz formularza podróży. Miej jednak na uwadze, że od 14 listopada 2020 roku Malta wymaga od osób przylatujących z Polski przedstawienie wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem.

Tanzania

Zanzibar w tym sezonie stał się bardzo popularny ze względu na swoje liberalne podejście do kwestii koronawirusa. Wakacje odbywają się z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa, ale na turystów nie czekają większe ograniczenia. Wystarczy jedynie negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem. 24 godziny przed przybyciem powinieneś też wypełnić formularz, by uzyskać specjalny kod niezbędny na lotnisku w Tanzanii.

Malediwy

Malediwy zapraszają wszystkich spragnionych rajskich wakacji. Turyści muszą jedynie wypełnić deklarację o stanie zdrowia oraz wykonać test RT-PCR nie wcześniej niż 96 godzin przed przylotem. Dobrą informacją jest brak kwarantanny dla turystów przybywających na Malediwy.

Meksyk

Meksyk przyjmuje Polaków bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przedstawiać wyników testów, a jedynie wypełnić formularz podróży. Pamiętaj jednak, by mieć przy sobie dokumenty potwierdzające cel Twojej podróży, dodatkowe pieniądze oraz potwierdzenie zakwaterowania z danymi o długości pobytu i locie powrotnym do Polski.

Podsumowanie

Jak widzisz, wiele krajów, które są popularne, jako wybory wakacyjne, mają już otwarte granice i nie utrudniają życia turystom. Najczęstszym wymogiem jest wykonanie testu na obecność koronawirusa, ale to tak naprawdę wszystko. Jeśli chcesz poznać sytuację w pozostałych krajach, wejdź na stronę: https://www.polisaturystyczna.pl/poradniki/gdzie-jechac-na-wakacje i przekonaj się, gdzie możesz polecieć w tym sezonie.