Niebanalne wnętrze

ZŁOTA 44 oferuje w sprzedaży wyjątkowy apartament o powierzchni aż 480 mkw

Można śmiało przypuszczać, że apartament 504. zlokalizowany na 50. piętrze ZŁOTEJ 44, to najbardziej spektakularna przestrzeń mieszkalna na rynku pierwotnym w Polsce. Apartament od niedawna oferowany w sprzedaży, usytuowany w całości na jednej kondygnacji zajmuje aż czterysta osiemdziesiąt metrów kwadratowych.

„Tak duża i otwarta przestrzeń oferuje liczne możliwości. Nabywca może dostosować ją w stu procentach do własnych potrzeb, zmieniając układ pomieszczeń lub aranżując zupełnie nowe pokoje. Apartament zajmuje całą wschodnią ścianę budynku, skąd rozpościera się widok na sąsiadujący Pałac Kultury i Nauki, z okien zobaczymy także północ i południe. Przestrzeń ta pełniła dotychczas funkcję pokazową, a dopiero od niedawna widnieje w ofercie biura sprzedaży ZŁOTEJ 44 – to wyjątkowa i niepowtarzalna propozycja na polskim rynku pierwotnym”. – mówi Clemens Lehr, Head of Amstar Europe.