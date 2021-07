To deweloperzy są kuratorami przestrzeni

Rynek dojrzewa i rzeczywiście w ostatnim czasie bardzo się zmienił. Klienci są coraz bardziej świadomi i wymagający. Dużo podróżują i ich otwartość na nowe jest coraz większa. To nas bardzo cieszy, ponieważ od zawsze naszą ambicją było wyprzedzać trendy, dawać klientom coś więcej, o czym jeszcze nie zaczęli myśleć. Nie ukrywam, że ta gra wciąga. W segmencie premium sauny i strefy fitness to już codzienność. My idziemy dalej, proponujemy strefę audiofila wyposażoną w doskonały sprzęt i bibliotekę płyt winylowych, salę kinową, warsztat dla majsterkowiczów (w pełni wyposażony), nawet salę do co-workingu - jak w inwestycji Portova w Gdyni, a że działamy w Trójmieście – także strefę do suszenia sprzętu kitesurfingowego.

Zawsze wiedziałem, że chcę mieszkać w Trójmieście. Dla mnie jako architekta również praca w Trójmieście jest fantastycznym wyzwaniem. Ta metropolia ma ogromny potencjał. Zatoka Gdańska i jej piaszczyste plaże, Trójmiejski Park Krajobrazowy z zielonymi wzgórzami, do tego wspaniała historia. Gdynia została uznana za jedno z najlepszych do życia miast średniej wielkości na świecie. Jako jedyne miasto w Polsce. Oczywiście, jesteśmy z tego dumni. Ale dla mnie to przede wszystkim ogromne zobowiązanie. Nasze inwestycje powstają na pokolenia. Zwykle myślimy o nich z perspektywą stu lat. Dlatego staramy się zrozumieć, jakiej przestrzeni do życia będą potrzebowali nie tylko nasi aktualni klienci, ale też ich dzieci, wnuki i prawnuki.

Po 11 latach w Londynie wr ó cił Pan do Polski, do Tr ó jmiasta. Dlaczego akurat tu zdecydował się Pan pracować?

Największą wartością jest zaufanie ze strony klientów i partnerów. Dla nich trzeba się starać, zawsze, również podczas prosperity na rynku. Invest Komfort ma ponad 25 lat, przetrwał niejeden kryzys. Gdy w 2008 roku upadł Lehman Brothers, my właśnie pracowaliśmy nad najodważniejszym projektem w historii firmy - Sea Towers, drapaczem chmur górującym nad gdyńską mariną. Nie muszę tłumaczyć, jak wielkich środków i zaangażowania wymagał ten projekt. Oczywiście ukończyliśmy go, a przy okazji nauczyliśmy się bardzo dużo. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, jak ważne jest bycie uczciwym wobec siebie, klientów, współpracowników. Invest Komfort buduje w najciekawszych lokalizacjach Trójmiasta. Każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju, a naszym zadaniem jest jak najlepiej ją wykorzystać. Dlatego nie szczędzimy czasu i energii na przygotowanie projektu tak, aby każda inwestycja była tak dobra, jak to możliwe.

Coraz częściej słyszymy o odpowiedzialnym projektowaniu, szanującym środowisko i zasoby Ziemi. Jak te ekologiczne idee realizują architekci i deweloperzy?

Po pierwsze - należy budować solidnie, żeby za 5, 10, 20 lat nie trzeba było remontować budynków. Po drugie - myśleć o zieleni wokół nich, projektować ją tak, by była przyjazna dla ludzi. Po trzecie - pamiętać, że zwierzęta (nawet owady i żaby) żyjące naturalnie w obrębie i wokół inwestycji to też ważni sąsiedzi i warto o nich dbać. Przed rozpoczęciem budowy przyglądamy im się, staramy się je poznać i chronić. To także nasz wkład w przyszłość. Po czwarte – stawiać na najwyższej klasy izolację termiczną. To pozwala ograniczać ogrzewanie i użycie klimatyzacji.

Pandemia spowodowała, że coraz większą uwagę przywiązujemy nie tylko do wygodnie i funkcjonalnie urządzonego mieszkania, ale również do jego otoczenia. Przyjazne człowiekowi ma być całe osiedle.

Myślimy krajobrazem, dlatego zapraszamy do współpracy najlepszych architektów krajobrazu, to dla nas ważna część procesu projektowania. Na osiedlu Botanica Jelitkowo powstał ogród dla mieszkańców - z boiskiem do koszykówki, siatkówki, kortem tenisowym, przestrzenią dla dzieci. Wszystko w otoczeniu kilku tysięcy roślin w setkach gatunków. Projektujemy inwestycje tak, by były przyjazne dla ludzi, by pozytywnie wpływały na ich samopoczucie, by zachęcały do aktywności.

Ponadto pandemia odsłoniła coś, co dla nas było jasne od dawna. Potrzebujemy spędzać czas z ludźmi, potrzebujemy znać sąsiadów, by poczuć się naprawdę „u siebie”. Nasze projekty do tego zachęcają: strefy fitness i SPA, boiska, ogrody, sale klubowe z obowiązkowym stołem do bilarda (nasz klasyk) ułatwiają nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów.

Staramy się tworzyć przestrzenie, których wszyscy potrzebujemy, ale nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Przykładem może być plac miejski, zjawisko doskonale znane od czasów starożytnych; na greckich agorach czy rzymskich forach można było się spotkać, podyskutować, poczuć się częścią większej społeczności. Potrzebujemy tego, a zadaniem architektury jest odpowiedzieć na tę potrzebę. Plac miejski uczyniliśmy częścią inwestycji Nowe Orłowo w Gdyni. Pełni podwójną rolę: oddziela budynki mieszkalne od ruchu arterii komunikacyjnej i jest miejscem spotkań dla mieszkańców dzielnicy oraz gości. Zabytkowe Orłowo po prawie 100 latach otrzymało plac z prawdziwego zdarzenia, z lokalami gastronomicznymi, gdzie można wypić kawę, zjeść obiad.

Choć Polacy lubią się grodzić, coraz częściej firmy deweloperskie proponują kompleksy otwarte…

Tak, robimy coraz więcej projektów otwartych na miasto, place z kawiarniami, tereny zielone dostępne dla wszystkich. Aktualnie pracujemy nad inwestycją Opacka w Oliwie, prestiżowej dzielnicy Gdańska. Tu teren inwestycji bezpośrednio przylega do zabytkowego parku i nie mamy zamiaru tworzyć żadnego ogrodzenia. Co więcej, w ramach inwestycji odtwarzamy część zabytkowego parku sprzed stu lat ze stawem i specjalnie wyselekcjonowanymi gatunkami roślin - to nasz wkład w przestrzeń wspólną, ogólnie dostępną.