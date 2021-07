Gmina która nie zwolnia mimo pandemii

Większość samorządów boryka się z kłopotami. COVID i zmiany w prawie zdziesiątkowały ich dochody. Gminy zaczęły oszczędzać na inwestycjach. Zupełnie inną drogą poszły Niepołomice. Gmina realizuje wszystkie zaplanowane inwestycje i myśli już o nowych.

Niepołomice to jedna z wielu gmin w Polsce. Ani duża, ani mała. Kiedy 20 lat temu Polska negocjowała szczegóły naszego traktatu akcesyjnego, w gminie brakowało dróg czy wodociągów. Wszystko zmieniło się wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Do samorządów zaczął płynąć strumień pieniędzy. Niepołomice tak ambitnie korzystały ze środków unijnych, że w 2014 roku, kiedy podsumowywano 10 lat naszej akcesji, gmina ze 170 mln zł pozyskanymi z Brukseli przodowała w rankingach wykorzystania środków akcesyjnych.

– Nie spoczęliśmy na laurach. Aplikowaliśmy o kolejne środki z kolejnych programów – wspomina Roman Ptak, burmistrz Niepołomic. Za unijne dotacje powstały nowe drogi, wodociągi. Inwestowano w rozwój szkół, kształcenie zawodowe czy wspierano osoby z niepełnosprawnościami – zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Ale nic co dobre nie trwa wiecznie. Zimą 2020 roku wybuchła pandemia COVID19. Najpierw w Chinach, a później w krajach zachodniej Europy. Wirus dotarł też do Polski. Wiosną 2020 roku rząd zdecydował się na wprowadzeni lockdownu. Inwestycje samorządowe zaczęły hamować. Jak wynika z obliczeń Związku Miast Polskich, w porównaniu z rekordowym pod względem poziomu inwestycji rokiem 2018 (52 mld zł), plan na 2019 r. był jeszcze wyższy (65 mld zł), jednak został wykonany w kwocie tylko 51,1 mld zł. Nadwyżka operacyjna netto, liczona dla wszystkich samorządów łącznie, po wcześniejszym trendzie wzrostowym pierwszy raz spadła w roku 2019 o 240 mln zł, a w 2020 r sytuacja jeszcze się pogorszyła. Liczba samorządów z ujemną wartością nadwyżki operacyjnej netto sukcesywnie rośnie z roku na rok: od liczby 199 samorządów łącznie w 2016 r. do 357 w 2019 r.

– Z powodu pandemii COVID-19 samorządy stracą dochody z udziału w podatku PIT oraz z opłat za usługi samorządowe, z których mieszkańcy przestali w dużej mierze korzystać. Dodatkowym czynnikiem są zeszłoroczne zmiany w podatku PIT, przez które samorządy straciły ok. 6-7 mld zł – mówi Roman Ptak. - Po raz pierwszy w zasięgu ogólnopolskim odnotowano spadek udziału w podatku PIT o ok. 20% we wszystkich budżetach.

Jeszcze przed pandemią Niepołomice opracowały ambitny plan inwestycyjny. Przede wszystkim zakładano rozbudowę lokalnej infrastruktury: remonty, budowę nowych dróg, remont szkół, rozbudowę oczyszczalni ścieków czy budowę centrum sportu w Staniątkach.

– Nie zrezygnowaliśmy z żadnej inwestycji. Nie mogliśmy tego zrobić – mówi Roman Ptak. – Inwestycje były planowane latami i są niezmiernie ważne dla naszej lokalnej spółczesności. Poprawiają jakość życia, ale też powodują, że naszą gminą interesują się inne firmy, które chcą tutaj wybudować swoje zakłady. Tak było m.in. z niemieckim koncernem MAN, który właśnie w Niepołomicach postanowił zainwestować 420 mln zł na rozbudowę swojej fabryki. - Każda taka inwestycja to nowe miejsca pracy – mówi Ptak.

Mimo pandemii i spadku dochodów gmina Niepołomice jest jednym wielkim placem budowy. Obecnie trwają prace przy budowie obwodnic Podłęża i Niepołomic. Tylko na te inwestycje gmina wyda 62 mln zł.

– Jest to bardzo ważna inwestycja, bo łączy m.in. Niepołomicką Strefę Inwestycyjną z autostradą A4 – mówi Ptak.

Na tym jednak nie koniec. W samych Niepołomicach przygotowywana jest dokumentacja remontu kilku dróg. Dzięki niej w następnych latach będzie można przystąpić do prac związanych z położeniem nowej nawierzchni. Nie tylko infrastruktura jest ważna. Obecnie trwają prace przy rewitalizacji niepołomickich błoń. Na 5 hektarach terenu ma powstać nowa przestrzeń do rekreacji i wypoczynku. Niepołomice pozyskały na ten cel 6,6 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Infrastruktura i Środowisko. W budżecie gminy na rewitalizację błoni zapisano zaś 3 mln zł. Nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku zostanie oddane w maju 2022 roku.

Na wszystkie zaplanowane inwestycje gmina Niepołomice wyda w tym roku 77 mln zł. Aby nie zwalniać tempa samorząd zdecydował się na powiększenie deficytu do 19 mln zł. Mógł to zrobić, bo w latach wcześniejszych, mimo dużych inwestycji, sytuacja gminnego budżetu była dobra.

– Biorąc pod uwagę, że spadły nam dochody, zdecydowaliśmy się na emisję obligacji i zaciągnięcie kredytów. Ale to wynikało z tego, że w 2021 roku mamy kumulację wielu inwestycji. W przyszłym roku deficyt zniknie i finanse gminy będą się bilansowały – mówi Ptak.