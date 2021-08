Jak wybrać właściwe biuro nieruchomości?

Zakup lub sprzedaż mieszkania to wydarzenie, które wywołuje wiele emocji. Stają przed nim zarówno młodzi ludzie szukający pierwszego mieszkania jak i starsi zmieniający swoje życie.

Jak zabrać się za sprzedaż i czy lepiej zrobić to bezpośrednio, czy z pomocą biura? A jeśli z pomocą biura, to jak wybrać właściwe?

Jak pracuje biuro nieruchomości?

W biurze nieruchomości zatrudnieni są specjaliści, którzy znają rynek od podszewki. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce bywa z tym różnie i należy pamiętać o tym, że jest to zawód nieregulowany w żaden sposób. Możemy trafić zarówno na studenta, który jest pierwszy dzień w pracy, jak i osobę z wieloletnim doświadczeniem, która na swoim koncie ma już kilkaset transakcji.

Niektórzy mogą wstrzymywać się ze współpracą z biurem nieruchomości z uwagi na wyobrażenie o dużych prowizjach i niepotrzebnych kosztach. Często jednak szczególnie w przypadku trudniejszych do sprzedania nieruchomości warto przekalkulować sobie, ile będzie kosztowało nas dalsze utrzymywanie nieruchomości zamiast jej szybkiej sprzedaży. Może okazać się, że lepiej będzie nawiązać kontakt z biurem i otrzymać szybką propozycję kupna niż szukać klienta na własną rękę, co może przedłużyć się do kilku miesięcy i więcej. Rozsądnie oddelegowanie zadania i powierzenie sprzedaży w biurze nieruchomości może sprawić, że pozbędziemy się problemu w przypadku niechcianej nieruchomości przy minimalnym zaangażowaniu.

Jak wybrać najlepsze biuro nieruchomości?

Najlepiej współpracować z biurem nieruchomości, które zagwarantuje nam skuteczną sprzedaż nieruchomości w określonym czasie. Wtedy mamy gwarancję, że nasz cel zostanie zrealizowany. Niestety często zdarza się tak, że na początku jest wiele obietnic i entuzjazmu ze strony agentów, natomiast później nie przynosi to pożądanych efektów, a my przez wiele miesięcy zostajemy z niesprzedaną nieruchomością. Gwarancja sprzedaży w ustalonym terminie jest bardzo ważna, aby móc zaplanować sobie dalsze kroki np. kupno innego mieszkania czy wyprowadzkę z wynajmowanego lokum. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy czas i będziemy mogli przeznaczyć go na efektywniejsze zajęcia.

