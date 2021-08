Czym jest terminal płatniczy?

W dzisiejszych czasach większość transakcji odbywa się bezgotówkowo, dlatego tak istotną kwestią jest posiadanie w placówkach handlowych terminala płatniczego, który przestał być przywilejem na rzecz obowiązku.

Oczywistym jest fakt, że placówki nie posiadające terminala narażone są na zmniejszenie utargu. Dlaczego? Otóż, klienci płacący kartą wydają znacznie więcej niż gdyby za zakupy mieliby płacić gotówką.

Terminal to również idealne i bezpieczne rozwiązanie w dobie pandemii gdyż ogranicza do minimum bezpośredni kontakt kupującego ze sprzedającym. Wygodniej jest zapłacić kartą lub telefonem. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient nie musi mieć przy sobie gotówki, a sprzedający nie musi przechowywać utargu, ani udawać się do banku w celu jego wypłacenia. Ponadto szybkość obsługi klienta bez wydawania reszty przyczynia się do sprawnych i bezproblemowych zakupów. Wypróbuj terminal płatniczy od Polskich ePłatności.

Terminale płatnicze – rodzaje

Posiadanie terminala wiąże się z kosztami jego obsługi. Każdego miesiąca należy opłacić abonament będący opłatą za jego dzierżawę, a od każdej transakcji pobierana jest prowizja. Jaki terminal płatniczy wybrać?

Wyróżniamy kilka rodzajów terminali, które zapewniają płatności bezgotówkowe:

Terminal stacjonarny (POS) – zawsze znajduje się w tym samym miejscu, najczęściej spotykany jest w sklepach przy stanowisku kasowym i jest dużo tańszy od terminala mobilnego;

Terminale mobilny – przenośny terminal płatniczy przyjmujący płatności w dowolnym miejscu, jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji kiedy płatności są pobierane poza budynkiem lub przy stolikach, np. w restauracjach, taksówkach, w pociągu;

Terminal mPOS – to rodzaj niewielkiego czytnika kart płatniczych, który łącząc się ze smartfonem lub tabletem z odpowiednim oprogramowaniem przyjmuje płatności. Ten typ terminala należy do najtańszych urządzeń, gdyż korzystanie z niego nie wymaga opłat za dzierżawę i kosztów karty SIM, jednak koszty za obsługę płatności podwyższają cenę;

Terminal aplikacyjny – dedykowany opłatom zbliżeniowym, wystarczy smartfon lub tablet ze specjalnym oprogramowaniem, korzystanie z niego nie wymaga dodatkowych opłat;

Płatności zbliżeniowe, płatności kartami

Cash back jest nowoczesną, bezpłatną i bezpieczną usługą, która jest niezwykle korzystna zarówno dla przedsiębiorcy jak i jego klientów. Usługa pozwala wypłacić określoną ilość gotówki podczas dokonywania płatności za zakupy i usługi. To udogodnienie spełnia oczekiwania klientów, którzy nie muszą szukać bankomatu, by wypłacić gotówkę.

Mobilny terminal płatniczy i kasa fiskalna

Przeprowadzając transakcje bezgotówkowe należy zapewnić komunikację pomiędzy kasą fiskalną a mobilnym terminalem płatniczym. Specjalny przycisk na kasie fiskalnej wysyła do terminala polecenie płatności, oczekując następnie na zrealizowanie transakcji bezgotówkowej oraz jej potwierdzenie w formie paragonu fiskalnego. Terminal płatniczy świadczy również usługę doładowania telefonów, dzięki czemu tak chętnie korzystamy z tej opcji podczas codziennych zakupów.

Zalety płatności kartą

Terminal płatniczy posiada szereg zalet, o których należy wspomnieć. Dzięki połączeniu go z kasą fiskalną przedsiębiorca może wiele zyskać. Terminal płatniczy likwiduje ewentualność powstania pomyłek podczas kopiowania kwot z kasy fiskalnej, co przekłada się na szybkość obsługi klientów. Ponadto znacznie ułatwia nie tylko pracę obsłudze sklepu poprzez czytelne komunikaty, ale też dzięki dobowym rejestrom kasowym ułatwia raportowanie utargu (otrzymywanie raportów online).