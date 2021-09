Fejkowe rekomendacje

Gdy decydujemy, co warto kupić, gdzie smacznie zjeść, u którego lekarza się leczyć, zaglądamy do internetu. Dobrych rad i poleceń jest mnóstwo. Wiele z nich to fałszywki. Handel fałszywymi opiniami to dziś wielki biznes.

Sieć tonie w powodzi rad i poleceń. Wszyscy wszystko oceniają, recenzują, rekomendują. W mediach społecznościowych, na platformach handlowych, na firmowych stronach, w mapach Google itd. To nie są banalne reklamy ani zachwyty wynajętych celebrytów. Radzą i podpowiadają nam zwyczajni ludzie, tacy jak my. Sami spróbowali, skorzystali, odwiedzili, zjedli, przenocowali, leczyli się. Chcą nam z dobrego serca coś zarekomendować, a czasem też ostrzec. Nie zawsze gramatycznie i ortograficznie, ale to tylko potęguje wrażenie spontaniczności i autentyczności.