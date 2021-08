Kredyt gotówkowy niejedno ma imię – wybierajmy najlepiej

Dzięki pracy zarabiamy pieniądze, które pozwalają nam na realizowanie różnych celów życiowych, a także marzeń, które nosimy w sobie. Nie zawsze jednak nasze zarobki pozwalają nam na zrealizowanie różnych planów. Czasami niezbędne okazuje się więc sięgnięcie po pożyczkę.

W obecnych czasach nie jest to niczym trudnym. Oczywiście najlepiej jest pożyczać pieniądze od przyjaciół albo rodziny, ale nie zawsze mamy takie możliwości. Wówczas pozostaje nam kredyt gotówkowy udzielony nam przez bank albo instytucję finansową. Można w ten sposób sfinansować niewielkie zakupy, które są niezbędne w wyniku, np. nagłego zepsucia się lodówki, ale można też pozyskać kredyt hipoteczny na kupno nowego mieszkania. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć oraz wybrać ofertę, na którą nas stać.

Gdzie szukać dobrego kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy najszybciej znajdziemy przez Internet. W tym celu warto na różne strony, gdzie znajdziemy kredyty gotówkowe albo solidny kredyt hipoteczny - Direct.Money.pl, np. Strony takie są wyśmienitym narzędziem do znalezienia dobrego kredytu gotówkowego. Są one wyposażone w rankingi kredytów, które w przejrzysty sposób pokazują nam różnego rodzaju pożyczki. Od razu więc widzimy z którego kredytu gotówkowego warto skorzystać. Łatwo tam także obliczymy naszą potencjalną zdolność kredytową. Witryna jest bowiem zaopatrzona w kalkulator kredytowy, który nam to z pewnością ułatwi. Tani kredyt gotówkowy to produkt poszukiwany przez wiele osób. Ciekawym rozwiązaniem może być także kredyt gotówkowy online, ale ta forma pożyczki powoli nam sfinansować nieco mniejsze zakupy. Udzielenie kredytu. np. na mieszkanie wiąże się z o wiele bardziej zaawansowaną oraz skomplikowaną procedurą, wymagającą więcej dokumentów oraz zachodu. Ranking kredytów gotówkowych jest na bieżąco uaktualniany, a więc zapewne uda się nam dostać kredyt gotówkowy, który nas usatysfakcjonuje. Pamiętajmy jednak, że udzielenie kredytu gotówkowego to decyzja, która spoczywa w rękach banku i to on ostatecznie ją podejmie.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu oraz inne istotne szczegóły

Korzystając z rankingu kredytów gotówkowych na wyżej wymienionej stronie, warto zwracać uwagę na różne istotne szczegóły, takie jak oprocentowanie kredytu gotówkowego, potencjalne prowizje, czy też obowiązkowe ubezpieczenia oraz inne opłaty. Na wysokość pożyczki będzie miała wpływ także ocena naszej zdolności kredytowej, dokonana przez bank. Nie zawsze najtańszy kredyt gotówkowy musi się okazać najlepszym wyjściem. Czasem całkowita kwota kredytu może okazać się nieco wyższa, niż wskazywałoby na to RRSO. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to jeden z tych wskaźników, które jednak powinny być dla nas najważniejsze. Decyzję kredytową, w zależności od wysokości pożyczki oraz jej rodzaju, możemy otrzymać nawet w kilkanaście minut - w przypadku kredytów online. W przypadku oferty kredytów gotówkowych innego typu może to potrwać zdecydowanie dłużej. Pamiętajmy też, że w przypadku kredytów mieszkaniowych, pożyczka pokryje tylko 70-80% kredytowanych kosztów. Resztę musimy wnieść sami jako tzw. wkład własny. Całkowity koszt kredytu to suma, którą powinniśmy spłacić, aby mieć spokojny sen. Dobrze dobrana pożyczka gotówkowa, zależna od pozytywnej decyzji kredytowej, pozwoli zrealizować nasze marzenia oraz wypełnić w całości umowę kredytową. Przed podjęciem decyzji o jakimkolwiek kredycie konsumenckim, korzystajmy w miarę możliwości z porównywarki kredytów gotówkowych, dostępnych online - im mniej na nie wydamy, tym lepiej dla nas.

Materiał powstał we współpracy z direct.money.pl