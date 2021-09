Kredyty gotówkowe online – co warto o nich wiedzieć?

Obecnie przez internet można załatwić wiele spraw. Czy wnioskowanie o kredyty gotówkowe online to dobra opcja na pozyskanie dodatkowych środków?

Polacy coraz chętniej i więcej kupują, a co za tym idzie – potrzebują dodatkowych środków. Znaczny wzrost w liczbie kredytów udzielonych przez banki jest zauważalny zarówno w segmencie kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych. Z aktualnych analiz i raportów Biura Informacji Kredytowej wynika, że w lipcu tego roku sprzedano aż ponad 70% więcej kredytów hipotecznych w porównaniu do lipca 2020 r. Wzrost można zauważyć również w sprzedaży kredytów gotówkowych – ten wynosi ponad 33% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. Czy kredyt gotówkowy to dobre rozwiązanie, kiedy potrzebne są dodatkowe środki? Przeanalizujmy.

Kredyt gotówkowy online – czym się różni od tradycyjnego kredytu?

Środki uzyskane z tytułu kredytu gotówkowego kredytobiorca ma prawo przeznaczyć na dowolny cel. Dużym udogodnieniem dla konsumentów jest opcja w postaci kredytów online, które można uzyskać szybko i bez wychodzenia z domu. Podstawową różnicą między kredytem zaciąganym stacjonarnie w wybranej placówce banku a tym przez internet jest to, iż o ten drugi możesz wnioskować w prosty i szybki sposób, wypełniając elektroniczny formularz. Dodatkowo banki często oferują różnego rodzaju oferty promocyjne, dlatego też pożyczki online przez internet cieszą się takim powodzeniem. Wówczas można liczyć na niższe koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania i lepsze warunki spłaty.

Na co zwrócić uwagę, wnioskując o kredyt gotówkowy online?

Przy wyborze kredytu gotówkowego online kluczową rolę odgrywają koszty. Cena kredytu jest wypadkową wielu czynników – nie tylko oprocentowania, które najczęściej jest podawane we wszelkiego rodzaju reklamach telewizyjnych czy radiowych. Ogromne znaczenie w omawianym kontekście ma rodzaj oprocentowania – stałe lub zmienne. W przypadku oprocentowania zmiennego wraz ze wzrostem stóp referencyjnych rośnie wysokość oprocentowania, a tym samym raty. Przy oprocentowaniu stałym nie ma takiego ryzyka – dlatego właśnie sporo osób decyduje się na ten wariant, lecz tutaj trzeba się liczyć z wyższym oprocentowaniem „na start” oraz faktem, że nie w każdym banku znajdziesz taką możliwość wyboru. Analizując oferty pod kątem indywidualnych potrzeb, trzeba koniecznie zwrócić uwagę na wysokość prowizji, która jest albo odliczana od kredytu, albo wliczana w kredytowaną kwotę. Oznacza to, że możesz ją zapłacić jednorazowo przed wypłatą środków z kredytu lub bank doliczy wysokość prowizji do Twoich comiesięcznych rat. Instytucje podają wysokość prowizji w ujęciu procentowym – jest ona wyliczana od całkowitej kwoty kredytu. Dobra wiadomość jest taka, że na rynku dostępne są oferty bez prowizji, dzięki czemu można sporo zaoszczędzić.



Zawsze zwróć uwagę na wysokość RRSO, pod którym kryją się wszystkie opłaty związane z kredytem. Im niższy wskaźnik RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), tym kredyt będzie tańszy.

Kredyt gotówkowy online – pozostałe kryteria wyboru

Należy ponadto pamiętać, że im dłuższy okres kredytowania, tym niższa rata i wyższy koszt zobowiązania. Podobnie jest z ratami – spłata kredytu w ratach malejących jest korzystniejsza z ekonomicznego punktu widzenia. Co prawda na początkowym etapie spłaty zadłużenia raty są dość wysokie, ale ogólny koszt kredytu jest mniejszy niż przy spłacie w ratach równych. Każdy kredytobiorca powinien zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących tzw. wakacji kredytowych i warunków wcześniej spłaty.

Zwróć uwagę również na konieczność zakupu produktów dodatkowych, czyli oferty cross-sell. Są to kredyty gotówkowe online, do których oferowane są produkty dodatkowe, takie jak np. ubezpieczenie kredytu, konto osobiste czy karta kredytowa. Na cenę kredytu gotówkowego niemały wpływ ma właśnie ubezpieczenie. Co prawda nie jest ono obowiązkowe, ale nierzadko warto zastanowić się nad jego wykupieniem. W zamian można zyskać obniżenie prowizji lub oprocentowania, nie wspominając o zyskaniu ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, np. nagłej choroby albo utraty pracy utrudniających czy wręcz uniemożliwiających spłacanie zobowiązania. Istotne jest też to, czy kredytodawca pobiera opłatę za rozpatrzenie wniosku.

Jak znaleźć najlepszy kredyt gotówkowy online?

W celu znalezienia oferty kredytowej skrojonej na miarę konkretnych preferencji i atrakcyjnej dla kieszeni trzeba porównać jak najwięcej ofert. Strony z porównywarkami kredytów są najlepszym źródłem informacji o aktualnych propozycjach w tym zakresie, dlatego kalkuluje się z nich korzystać. Porównywarki pozwalają zestawić najistotniejsze dane i dokonać zakupu wybranego kredytu za pośrednictwem internetu. Warto również spojrzeć na aktualny ranking kredytów gotówkowych, w którym znajdują się atrakcyjne oferty od różnych instytucji bankowych.

Kredyt gotówkowy online może być więc świetną opcją w sytuacji, kiedy potrzebujesz dodatkowych środków na sfinansowanie wybranego celu. Pamiętaj, by zwrócić uwagę na wszystkie koszty związane z kredytem oraz dopasować ofertę do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Materiał przygotowany przez superloans.pl