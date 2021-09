ZŁOTA 44 ogłasza: zostało dziewięć dostępnych apartamentów.

Od dwóch lat zauważalny jest wzrost zainteresowania luksusowymi apartamentami w ZŁOTEJ 44, która w tym czasie zanotowała dynamiczny wzrost sprzedaży.

„Proponowane przez nas ceny są akceptowane przez nabywców. Ostatnie apartamenty również zamierzamy sprzedać bez zmian w polityce cenowej. ZŁOTA 44 to wyjątkowa w skali Unii Europejskiej propozycja tak mieszkaniowa, jak i inwestycyjna, a kupujący mają tego pełną świadomość. Apartamentowiec oferuje spektakularne widoki i wyjątkowe nawet w skali Europy udogodnienia.” – mówi Clemens Lehr, Head of AMSTAR Europe.

Przestrzeń wspólna to 1800 mkw z basenem o imponującej długości około 25 metrów

„Zakup apartamentu na rynku pierwotnym ZŁOTEJ 44 może okazać się dobrym zabezpieczeniem kapitału w czasie rosnącej inflacji. Warto zaznaczyć, że wraz ze zmniejszającą się ofertą ZŁOTEJ 44 kurczy się cały rynek pierwotny w segmencie luksusowych nieruchomości. To efekt wysokiego poziomu sprzedaży i małej liczby nowych inwestycji tego typu”. – mówi Michał Skotnicki, Prezes Zarządu BBI Development SA.

Zakup luksusowej nieruchomości to według ekspertów bezpieczna i korzystna alternatywa inwestycyjna. Jedną z dziewięciu propozycji biura sprzedaży ZŁOTEJ 44 jest wyjątkowy apartament 504. Duża powierzchnia 480 mkw, widowiskowa wschodnia ekspozycja oraz wysokie, 50. piętro pozwalają przypuszczać, że ta luksusowa przestrzeń stanowi absolutny top wśród propozycji dostępnych aktualnie nawet na europejskim rynku mieszkaniowym.

ZŁOTA 44 to flagowy przedstawiciel luksusowej nieruchomości w Polce. Przestrzeń wspólna to 1800 mkw z basenem o imponującej długości około 25 metrów i 400 mkw tarasem z całorocznym jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa, sala masażu, w pełni wyposażona siłownia, sala kinowa z symulatorem gry w golfa, a także strefa biznesowa z VIP lounge i salami konferencyjnymi. Mieszkańcy mają możliwość odpłatnego skorzystania z profesjonalnej piwniczki do starzenia win. Dostępny jest także pokój zabaw dla dzieci. Powietrze w apartamentach jest filtrowane dzięki specjalnemu systemowi ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC. Centrale zasilające system są wyposażone w specjalne filtry przeciwpyłowe, a bardziej zaawansowane rozwiązania znajdziemy jedynie w laboratoriach i salach operacyjnych. Woda w apartamentowcu jest uzdatniana i filtrowana dzięki własnej stacji uzdatniającej.

Inwestorami apartamentowca ZŁOTA 44 są fundusz inwestycyjny zarządzany przez AMSTAR, który nabywa, realizuje i zarządza nieruchomościami na wybranych rynkach w Europie, USA oraz innych krajach na całym świecie, oraz BBI Development SA – spółka deweloperska notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

