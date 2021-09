Volocopter i DB Schenker prezentują pierwszy plan działania VoloDrone

Pomyślnie zakończono wspólną, statyczną fazę weryfikacji koncepcji (Proof of Concept).

Zespoły badawcze z firm Volocopter, DB Schenker i Fraunhofer IML przeprowadziły symulację wdrożenia VoloDrone do sieci logistycznej, analizując naziemne procesy kodowania towarów, określając bezpieczne ładunki i towary, testując zautomatyzowane dostarczanie ładunków do drona przez pojazdy autonomiczne oraz identyfikując inne niezbędne kontrole ładunków przed lotem. Następnie przeprowadzono i sprawdzono procesy transportu i załadunku obciążenia VoloDrone w celu określenia bezpiecznych, standardowych procedur dla pracowników na ziemi przygotowujących VoloDrone do lotu.

Christian Bauer, CCO Volocopter: „Opracowując projekt operacji z wykorzystaniem VoloDrone, Volocopter wytycza drogę do kolejnego wymiaru logistyki transportowej z konkretnymi, operacyjnymi danymi potwierdzającymi nasze deklaracje.. Współpraca z DB Schenker pokazuje, że mamy do czynienia ze świetnym inwestorem i wartościowym partnerem, umożliwiającym wdrożenie komercyjnych operacji z wykorzystaniem VoloDrone”.

W trakcie testu sprawdzono, w jaki sposób operatorzy logistyczni mogą zarządzać personelem, ładunkami, zautomatyzowanymi pojazdami naziemnymi i dronami VoloDrone, aby stworzyć wydajny proces i bezpieczne środowisko dla przyszłych operacji wykonywanych przez VoloDrone. Na podstawie uzyskanych wyników, opracowany zostanie pierwszy tego rodzaju projekt, który posłuży jako podstawa do integracji operacji z wykorzystaniem dronów VoloDrone w sieciach logistycznych na całym świecie. Będzie to realizacja celu dotyczącego automatyzacji i zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw.

Pionier miejskiej mobilności powietrznej (UAM, Urban Air Mobility), firma Volocopter, oraz globalny lider logistyczny, DB Schenker, ogłosili, że na terenie centrum wystawienniczo-targowego Messe Stuttgart z powodzeniem przeprowadzili wspólny, statyczny Proof of Concept (PoC) dotyczący wykorzystania VoloDrone w centrach logistycznych. Przy wsparciu Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics I, partnerzy tworzą pierwszy projekt operacji naziemnych w logistyce, z udziałem elektrycznych dronów cargo

O DB Schenker

Zatrudniając ponad 74 200 pracowników w ponad 2100 lokalizacjach w ponad 130 krajach, DB Schenker jest jednym z wiodących dostawców usług logistycznych na świecie. Firma świadczy usługi transportu lądowego, lotniczego i oceanicznego, a także oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki i zarządzania globalnym łańcuchem dostaw z jednego źródła.

www.dbschenker.com

Blog.dbschenker.com

O Volocopter

Volocopter buduje pierwszy na świecie zrównoważony i elastyczny biznes mobilności powietrznej w miastach, aby wprowadzić przystępne cenowo usługi taksówek lotniczych w megamiastach na całym świecie. Za pomocą VoloCity firma rozwija pierwszy w pełni elektryczny statek powietrzny w segmencie „eVTOL” z certyfikatem do bezpiecznego i cichego transportu pasażerów w obrębie miast. Volocopter prowadzi i współpracuje z partnerami w zakresie infrastruktury, operacji i zarządzania ruchem powietrznym w celu stworzenia ekosystemu niezbędnego do wprowadzenia mobilności lotniczej w miastach. Volocopter rozwija również produkty dla logistyki w wariancie VoloDrone do transportu ciężkich ładunków.

www.volocopter.com

O Fraunhofer IML

Instytut Przepływu Materiałów i Logistyki Fraunhofera (Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML) jest partnerem wybranym do prowadzenia badań w zakresie zintegrowanej logistyki. Działa on we wszystkich dziedzinach logistyki wewnętrznej i zewnętrznej. Zgodnie z koncepcją Fraunhofera, z jednej strony opracowywane są rozwiązania problemów do szybkiego zastosowania w biznesie, z drugiej strony prowadzone są badania początkowe przez okres od dwóch do pięciu lat, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. W instytucie założonym w 1981 roku pracuje obecnie 315 naukowców oraz 250 doktorantów i studentów, wspieranych przez współpracowników w warsztatach, laboratoriach i działach usługowych.

Materiał przygotowane przez DB Schenker