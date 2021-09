Sukces w handlu pisany nowoczesną powierzchnią magazynową.

Retail. Omnichannel. E-commerce. Przyspieszona digitalizacja zmieniła obraz konsumenta oraz handlu.

Żyjemy w okresie dynamicznego dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości, gdzie przewagę konkurencyjną osiąga się dużą elastycznością, a zwycięzcami będą ci gracze, którzy dostosują się do trendu zwyżkowego e-commerce, również poprzez wybór odpowiedniego zaplecza magazynowego. Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, działa w 11 krajach i dostarcza kompleksową i skonsolidowaną ofertę dla wielu sektorów branży handlowej. Firmy korzystają z wysokopowierzchniowych obiektów ponadregionalnych, które mogą służyć za magazyny centralne – wyspecjalizowanych i często wysoce zautomatyzowanych. Ponadto Panattoni dostarcza regionalne centra oraz realizacje dedykowane last-mile-deliervery w atrakcyjnych lokalizacjach, w granicach największych aglomeracji. W ten sposób jeden deweloper tworzy cały system obiektów zintegrowanych zarówno pod kątem rozwiązań technicznych, jak i dostępności platformy w czasie.

Dotychczasowe scenariusze – jeśli jeszcze nie uległy zmianie, zostaną zweryfikowane.

Prawidła ostatnich miesięcy to oczywiście zdecydowanie częstsze sięganie konsumentów do e-handlu i konieczność dostosowania się do tego sieci handlowych. To oznacza, że magazyny centralne coraz częściej przestawiają się na obsługę jednostkowych produktów. Obiektu nie opuszcza już paleta bluzek, ale pojedyncza sztuka, czy w przypadku elektroniki pojedyncza pralka, zamiast całej ciężarówki. Zjawisko to wymaga postępującej automatyzacji w magazynie regionalnym czy centralnym, a zadaniem dewelopera jest odpowiednie przygotowanie obiektu, pod nowoczesną technologię.

Obsługa pojedynczych zamówień to ważna broń w bitwie o klienta, podobnie jak odpowiednio działająca logistyka ostatniej mili. Zbliżanie się do odbiorcy końcowego, czy sieci dystrybucji to kluczowy aspekt spełnienia oczekiwań współczesnego konsumenta – szybkiej dostawy, najlepiej następnego lub jeszcze tego samego dnia przy zamówieniu porannym. Dlatego deweloper dysponujący obiektami w granicach miast jest doskonałym partnerem dla internetowych sprzedawców.

Dbanie o komfort klienta, to także organizacja sprawnego systemu zwrotów, których intensywność jest bardzo duża, szczególnie w branży odzieżowej. Obiekt, do którego trafiają takie towary musi być odpowiednio zaprojektowany, a także dysponować liczną kadrą. Rolą Panattoni jest m.in. zapewnienie pracownikom sprawnego dotarcia do pracy, a dostęp do infrastruktury jest kluczowy także dla odpowiedniego przepływu towarów, zarówno tych wracających w ramach zwrotów, jak i podróżujących do obiektów ostatniej mili, czy już do klienta końcowego. Realizując obiekty w strategicznych lokalizacjach, Panattoni zapewnia sprawny przepływ i szybkie dotarcie produktu do ostatecznego odbiorcy.

Spersonalizowana oferta, niezależnie od skali.

Oczywiście z perspektywy Panattoni kluczowe jest rozeznanie potrzeb najemców, które różnią się w zależności od skali działalności, miejsca w łańcuchu dostaw, a przede wszystkim rozwiniętych kanałów sprzedaży. Personalizując ofertę, deweloper może zaproponować mniejszy unit w ramach logistyki miejskiej, wielkopowierzchniowy magazyn centralny w pełni zautomatyzowany, czy średniej wielkości obiekt regionalny. Oczywiście klient o większych ambicjach może połączyć wszystkie możliwości, realizując z Panattoni cały system realizacji połączonych.