Podnieś wartość inwestycji ze styropianami marki Austrotherm

Austrotherm Premium czy Therma? Wybór należy do Ciebie!

Styropian jest najbardziej popularnym i najczęściej stosowanym w Polsce materiałem termoizolacyjnym. Zadecydowała o tym uniwersalność płyt, a konkretnie różnorodność i trwałość bardzo dobrych właściwości fizyko-mechanicznych tego materiału, pozwalająca na zastosowanie styropianu do kompleksowej izolacji termicznej budynku. Bardzo dobre właściwości płyt styropianowych pozwalają na ich zastosowanie do ocieplenia wszystkich elementów budynku, tj. fundamentów, podłóg na gruncie, ścian zewnętrznych, dachów i stropów.

Wydawać by się mogło, że każda płyta styropianowa jest taka sama i nie jest istotne, co zostanie użyte na budowie. Niestety takie przekonanie może doprowadzić do sytuacji, w której nawet najlepszy projekt, zakładający bardzo dobre standardy pod kątem funkcjonalności oraz wykonania, może stać się sporym kłopotem zarówno dla użytkowników, jak i dewelopera, który udzielił gwarancji na rozwiązania przyjęte w sprzedanych lokalach.

Styropian to materiał, który zostaje zabudowany w różnych systemach i układach warstw. Nie widać go na zewnątrz, gdy obiekt jest już użytkowany, dlatego należy pamiętać, że w razie konieczności nie da się go szybko i bez problemu wymienić, jak żarówkę w lampie. W związku z tym niesłychanie ważna jest jakość styropianu, którym zdecydujemy się ocieplić dom. Problemy związane z usunięciem wad wynikających ze złej jakości zabudowanego materiału, to olbrzymi problem, generujący nie tylko spory kłopot dla użytkownika, ale również ogromne, dodatkowe koszty. Najprostszym sposobem, aby sprawdzić jakość produktu jest zważenie paczki i odniesienie tej wagi do gęstości, jaką podaje producent.