Dlaczego należy pamiętać o wentylacji dachu?

Przy wyborze pokrycia trzeba pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji dachu. Dzięki temu będzie mógł on dłużej służyć domownikom.

Aby nie dopuścić do wykraplania się pary wodnej i zawilgocenia warstw dachowych, trzeba wykonać szczeliny wentylacyjne. Ich wlot znajduje się w okapie, natomiast wylot w kalenicy i narożach dachu. Nie powinny być one zupełnie otwarte, stąd konieczne są rozwiązania pozwalające na odprowadzanie wilgoci, ale jednocześnie zachowujące szczelność pokrycia. W tym celu stosuje się różne akcesoria dachowe, które należy zakupić razem z pokryciem dachowym.

Wybierając blachodachówkę, warto zdecydować się także na startową łatę wentylacyjną. Wyrób ten ułatwia przemieszczanie się powietrza pod połacią. Perforowane „czoło” łaty posiada drobne otwory, które są na tyle duże, aby wentylacja funkcjonowała bez problemów, ale równocześnie na tyle drobne, aby pod pokrycie nie przedostały się zwierzęta – ptaki lub drobne gryzonie. Łata nadaje się do montażu pod większością blachodachówek. To element należący do standardowych obróbek blacharskich, dlatego jego powierzchnia jest pokrywana tymi samymi powłokami zabezpieczającymi co wszystkie pokrycia dachowe. Dzięki temu zachowujemy spójność kolorystyczną dachu. A równocześnie możemy liczyć na długie i bezpieczne użytkowanie, bo renomowani producenci zapewniają nawet pięćdziesięcioletnią gwarancję techniczną.