Przyszłość należy do zrównoważonych organizacji

Wzrost zysków, zwiększenie skali działalności, rozszerzenie oferty – to już nie jedyne mierniki sukcesu przedsiębiorstw. Równie istotne jest ograniczanie wpływu na środowisko, współpraca z lokalną społecznością czy dbałość o pracowników, realizowane na podstawie specjalnie opracowanej strategii.

To domena firm myślących perspektywicznie i stawiających na zrównoważony rozwój – takich jak Grupa Raben, jeden z największych operatorów logistycznych w Europie. W tym roku Raben świętuje 90-lecia istnienia w Europie. Tak długie funkcjonowanie na rynku i ciągła ekspansja świadczą o dogłębnym rozumieniu branży, świetnym wyczuciu trendów biznesowych oraz potrzeb szerokiego grona interesariuszy. W ostatnich latach, w coraz większym stopniu dotyczą one zrównoważonego rozwoju, stąd w Grupie Raben zwiększenie wysiłków w tym kierunku. Wynika to z odpowiedzialności społecznej, troski o przyszłe pokolenia i los planety, które towarzyszą firmie rodzinnej od lat i są wpisane w jej DNA. Teraz, w obliczu kryzysu klimatycznego i kurczących się zasobów, taka postawa ma większe znaczenie niż kiedykolwiek.