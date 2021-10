Sprawdzenie auta przed kupnem – na co warto zwracać uwagę?

Zakup samochodu stanowi ważną inwestycję. Kierowca musi wydać znaczną część oszczędności lub zaciągnąć kredyt. Dlatego niezwykle kluczowe jest sprawdzenie auta przed kupnem. Gdzie kupić samochód z drugiej ręki? Jak oglądać używane auto? Oto nasz poradnik.

Samochód to środek transportu, który gwarantuje możliwość dotarcia z dziećmi do szkoły, do pracy czy na wakacje. Z drugiej strony to jednak też rodzaj inwestycji. Bo kierowca wydaje zaoszczędzone lub pochodzące z kredytu środki i choć nadal ma świadomość utraty wartości, oczekuje, że pieniądze – i to często niemałe – zostaną ulokowane w auto możliwie najbardziej bezawaryjne. W tym punkcie powstaje zatem ważne pytanie: "gdzie kupić używane auto?" Odpowiedzmy na nie.

Gdzie kupić używane auto?

Skala inwestycji sprawia, że kupno samochodu jest sporym wyzwaniem. O ile prowadzący decyduje się na auto nowe, o tyle na głowie ma wybór przede wszystkim modelu, koloru czy wyposażenia. Gdy jednak ma zamiar kupić pojazd z drugiej ręki, pojawia się dużo większy problem. Rynek zalany jest ofertami aut używanych i nie brakuje na nim oszustów. A przez to zakup samochodu, który jest w dobrym stanie technicznym jest niełatwy.

Kupno auta możliwe jest z jednego z kilku kanałów. Można poszukiwać ofert w sieci, przejrzeć place komisowe w okolicy, sprawdzić ofertę przysalonowych komisów lub poszukać ogłoszeń sprzedaży wystawianych przez firmy leasingowe. Ostatnią z możliwości jest kupno samochodu od znajomego.

Kupno używanego samochodu to jedna z tych inwestycji, w przypadku których polscy kierowcy nie chcą już ryzykować. Po latach doświadczeń z handlarzami i po setkach historii zalewających fora internetowe rozumieją, że okazja jest wrogiem zakupu dobrego samochodu. W efekcie coraz częściej decydują się na kupno używanego samochodu w przysalonowym komisie. Tak, płacą nieco więcej od rynkowej wartości. W zamian dealer gwarantuje stan pojazdu (który był potwierdzony szczegółową kontrolą techniczną). Jednak decydując się na tego typu rozwiązanie, również trzeba uważać. Niestety nadal nie wszystkie komisy przy salonach są uczciwe. Dlatego też takim powodzeniem cieszą się przeglądy auta przed zakupem. Ale o tym za chwilę…

Jak kupować auto używane?

Co sprawdzić przy zakupie auta? Pomijając stan pokrycia blacharskiego i podwozia, niezwykle ważne jest sprawdzenie jak pracuje silnik i skrzynie biegów. W przypadku silnika pierwszym kluczem do sukcesu są oględziny wzrokowe – w poszukiwaniu wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych. Zakup samochodu nie może się jednak obyć bez jazdy testowej. W jej trakcie warto kontrolować, jak zachowuje się silnik – czy nie gaśnie, nie szarpie, nie krztusi się. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, do jej oględzin wzrokowych konieczny jest kanał. Dużo bardziej miarodajny jest jednak test drogowy. W jego czasie kierowca przekona się czy kupno samochodu nie skończy się koniecznością wymiany sprzęgła, koła dwumasowego lub samej skrzyni biegów.

Jak oglądać używane auto?

Jeszcze dwie-trzy dekady temu schemat oględzin auta był zawsze taki sam. Kupujący zaglądał do kabiny, pod maskę i po krótkiej przejażdżce podejmował decyzję. Dziś kierowcy są dużo bardziej świadomi. Dlatego oględziny czasami mogą trwać godzinami. Dzieje się tak jednak głównie wtedy, gdy używane auto sprawdza nie tyle stacja kontroli pojazdów, co mechanik samochodowy w warsztacie. W takim przypadku używany jest nie tylko miernik grubości lakieru, ale także szarpaki, komputer diagnostyczny czy urządzenie do pomiaru składu spalin.

Mechanik samochodowy może się też równie dobrze pojawić na miejscu oględzin. Dziś kupujący poza nimi potrafią zabrać też np. blacharza. Lakiernik samochodowy i mechanik pojawiają się na oględzinach przede wszystkim wtedy, gdy auto używane jest drogie – kosztuje co najmniej 50 – 60 tys. zł. Wybór właściwego specjalisty sprawia, że już po kilkunastu minutach nabywca może poznać określoną z dużym przybliżeniem kondycję pojazdu. Będzie wiedział, jak sprawuje się silnik, układ przeniesienia napędu czy w jakim stanie jest lakier.

Co trzeba zrobić po zakupie samochodu?

Wielu kierowców pyta: kupiłem samochód, co dalej? W pierwszej kolejności należy sprawdzić wszystkie dokumenty. Konieczne jest zajrzenie do dowodu rejestracyjnego w celu ustalenia daty ważności przegląd technicznego. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie ważności polisy OC. Daty te są o tyle ważne, że bez nich kierowca nie dopnie formalności po zakupie auta. Urzędnik po prostu nie zarejestruje pojazdu.

Kolejną częścią odpowiedzi na pytanie: "kupiłem auto, co dalej?" jest opłacenie podatku PCC. Zgłoszenie kupna samochodu do urzędu skarbowego jest konieczne przede wszystkim wtedy, gdy podstawą transakcji stała się umowa kupna sprzedaży. W przypadku faktur – czyli de facto zakupu pojazdu od firmy – podatek jest opłacany w postaci VAT-u. Podczas wizyty w urzędzie skarbowym kierowca musi wypełnić deklarację PCC-3 i opłacić 2-procentowy podatek. Co ważne, danina jest wyliczana na podstawie rynkowej wartości samochodu, a nie ceny transakcji. Ile czasu na zgłoszenie kupna auta ma kierowca? Musi się pojawić maksymalnie 14 dni po podpisaniu umowy.

Kolejnym krokiem jest wizyta w wydziale komunikacji i przerejestrowanie pojazdu lub zgłoszenie nabycia. Ile czasu na zgłoszenie kupna auta ma kierowca w tym przypadku? Ustawodawca dał mu dokładnie 30 dni. Jeżeli nie wyrobi się w tym terminie, może otrzymać od starosty karę za zwłokę. Wysokość karna będzie wynosić od 200 do 1000 zł. W przypadku aut zarejestrowanych już w Polsce, ich zakup wystarczy zgłosić. Pojazdy z importu w tym terminie trzeba zarejestrować.

Kupno samochodu, formalności?

Podczas wizyty w wydziale komunikacji kierowca musi przedstawić oczywiście wniosek o rejestrację. Ale nie tylko, bo urzędnik będzie chciał też zobaczyć umowę kupna sprzedaży lub fakturę, dowód rejestracyjny, polisę OC, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne. Nowy właściciel powinien mieć ze sobą również dowód osobisty.

Wydział komunikacji to miejsce, w którym zawsze kończy się kupno samochodu. Formalności trzeba załatwić w urzędzie należnym miejscu zameldowania? Całe szczęście nie. Obecnie możliwe jest przerejestrowanie pojazdu w miejscu aktualnego pobytu. Wystarczy przedstawić oświadczenie dotyczące aktualnego adresu – wskazujące wynajęte mieszkanie, wynajęty pokój czy miejsce u rodziny. Jeżeli chodzi o zgłoszenie kupna samochodu do urzędu skarbowego, deklarację PCC składa się do urzędu, w którym płacimy podatki. Gdy jest on należny adresowi zameldowania, a nie zamieszkania, deklarację może złożyć pełnomocnik lub da się ją wysłać pocztą.

Formalności po zakupie auta kończą się mniej więcej miesiąc po złożeniu dokumentów związanych z rejestracją pojazdu. To wtedy nowy właściciel może ponownie zgłosić się do wydziału komunikacji, gdzie wymieni pozwolenie czasowe na dowód rejestracyjny.

Materiał przygotowany przez motointegrator.com