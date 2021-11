Poufne ścinki

Pozbycie się starych dokumentów będzie dużo prostsze i bezpieczniejsze, jeśli użyjemy niszczarek wysokiej jakości.

Odpowiednie obchodzenie się z powierzonymi danymi to dziś jeden z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa każdej firmy. Szczegółowe zasady reguluje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego łamanie może skutkować bardzo poważnymi karami. Jednak także w gospodarstwie domowym powinniśmy zwracać uwagę na to, co dzieje się ze starymi dokumentami. Na pewno nie można ich po prostu wyrzucać do kosza. Niszczarka dobrej jakości pozwala firmie robić porządki w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a w domu zadba o to, żeby żadne osobiste informacje nie zostały przez kogokolwiek wykorzystane. Przygotowaliśmy krótki poradnik, pomagający wybrać właściwe urządzenie oraz wyjaśniający, jakie dokumenty należy niszczyć.