Czym się może skończyć galopująca inflacja

Sto lat temu galopująca inflacja, dodruk pieniędzy i lokowanie topniejących oszczędności w nieruchomościach skończyły się wyjściem ludzi na ulicę i upadkiem rządu. Czy dzisiaj może nas czekać powtórka z tamtych wydarzeń?

„W sklepach ceny od rana do wieczora skaczą o 10–20 proc.” – zanotował w listopadzie 1923 r. w dzienniku senator Juliusz Zdanowski. Kupcy, próbując sobie z tym radzić, sprzedawali ubrania i buty na raty. Klient wpłacał pewną sumę i wystawiał oprocentowany weksel, który musiał wykupić w ciągu miesiąca. Jednak kto mógł, uciekał od polskich pieniędzy (wówczas były to polskie marki). Na terenie dawnego Królestwa Kongresowego do obiegu wróciły złote carskie ruble, a w Galicji królował dolar.