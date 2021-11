Ile kosztuje polisa na życie?

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo finansowe nie mają ceny, dlatego warto być przygotowanym na niespodziewane sytuacje. Jeśli znajdziesz się w trudnym położeniu, polisa na życie może okazać się na wagę złota. Mimo że jej wykupienie oznacza poniesienie pewnych kosztów, to podpisanie umowy z ubezpieczycielem jest rozsądną decyzją. Wyjaśniamy, jak wysokiej składki możesz się spodziewać, wybierając polisę na życie.

Polisa na życie – co to takiego?

Ubezpieczenie takie to forma ochrony finansowej. Odszkodowanie wypłacone z jego tytułu może być wsparciem dla twoich bliskich, kiedy cię zabraknie. Oprócz tego świadczenie od ubezpieczyciela może też pomóc powrócić ci do zdrowia po ciężkiej chorobie, opłacić leczenie czy rehabilitację.

Polisy na życie dzielą się na kilka rodzajów. Są to m.in. ubezpieczenia:

na życie i dożycie – ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczonemu świadczenie po jego śmierci lub po osiągnięciu przez niego określonego wieku

posagowe – jest to zabezpieczenie dla dzieci. Środki zgromadzone przez fundatora są wypłacane wskazanej przez niego osobie (czyli ubezpieczonemu) po osiągnięciu przez nią pełnoletniości, jednak nie później niż w dniu jej 25. urodzin

indywidualne i grupowe – warunki tych pierwszych można dopasować do własnych potrzeb, natomiast te drugie dotyczą większej grupy osób (pracowników, klientów banku) i mają z góry określony zakres

terminowe i bezterminowe – czyli ubezpieczenia zawierane na określony czas oraz takie bez wskazanej daty końcowej

mieszane i ochronne – te pierwsze umożliwiają gromadzenie kapitału i wypłatę odszkodowania, natomiast te drugie stanowią tylko zabezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego lub innych zdarzeń określonych w umowie.

Koszt polisy na życie a ubezpieczony

Na to, ile kosztuje ubezpieczenie na życie, mają zawsze wpływ informacje zebrane przez ubezpieczyciela na temat potencjalnego klienta. Niektórzy zapłacą więcej niż inni – mimo że koszty będą obliczane dla analogicznej polisy. Co wpływa na wysokość składki?

Wiek

Im jesteś starszy, tym możesz spodziewać się wyższej składki. Wynika to z faktu, że ubezpieczyciele, obliczając koszty polisy, biorą uwagę statystyki dotyczące m.in. zachorowań w danej grupie wiekowej czy przeprowadzanych zabiegów medycznych. Z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo, że będziesz miał problemy ze zdrowiem – dlatego też towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować ci nieco mniej korzystne warunki finansowe.

Wykonywany zawód

Jeśli wykonujesz zawód, który wiąże się z większym ryzykiem wypadku, twoja składka będzie wyższa. Więcej za polisę na życie zapłacą pracownicy budowlani, osoby pracujące na wysokościach niż np. personel administracyjny.

Twoje zdrowie

Przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem będziesz prawdopodobnie poproszony o wypełnienie ankiety medycznej – zostaniesz zapytany o przebyte choroby i zabiegi medyczne, którym byłeś poddany. Towarzystwo ubezpieczeniowe zweryfikuje twój stan zdrowia, a dopiero potem obliczy wysokość składki.

Ubezpieczenie na życie a warunki umowy

Masz wpływ na to, ile zapłacisz za ubezpieczenie. Po pierwsze przeglądając ranking polis na życie, możesz wybrać najkorzystniejszą opcję spośród wszystkich ofert. Po drugie w przypadku większości ubezpieczeń, to ty decydujesz, na jakich warunkach zawrzesz umowę. Wyższej składki spodziewaj się, jeżeli:

wybierzesz szeroki zakres ochrony, to znaczy ubezpieczysz bliskich na wypadek własnej śmierci, ale też zapewnisz sobie wypłatę świadczenie w przypadku problemów ze zdrowiem czy utraty pracy

zdecydujesz się na wysoką sumę ubezpieczenia – im będzie ona większa, tym wyższego odszkodowania możesz się spodziewać

wykupisz polisę indywidualną – ubezpieczenia grupowe są tańsze

wolisz opłacać składkę za każdy miesiąc trwania umowy niż opłacić polisę za rok z góry

podpiszesz umowę na ubezpieczenie terminowe – polisa bezterminowa jest zwykle mniej kosztowna.

Miesięczny koszt najtańszego ubezpieczenia to wydatek rzędu ok. 40 zł – jednak są takie polisy, które zobowiązują do opłacania kilkukrotnie wyższej składki. Mimo tego przy wyborze oferty dla siebie nie kieruj się wyłącznie niską ceną, a wybierz opcję dopasowaną do twoich potrzeb i oczekiwań.

Materiał przygotowany przez rankomat.pl