Prasa dobrze widziana – międzynarodowa konferencja online

Światowi eksperci, przedstawiciele rynku reklamy, badań oraz firm i instytucji marketingowych z rynku prasowego 2 grudnia wezmą udział w branżowej konferencji organizowanej przez Polskie Badania Czytelnictwa. Tematem spotkania będą jakościowe treści i ich wpływ na widoczność reklam oraz efektywność kampanii reklamowych w prasie. Wydarzenie będzie dostępne w formule online tylko dla osób zarejestrowanych.

Konferencja „Prasa dobrze widziana czyli dlaczego jakościowe treści mają znaczenie dla percepcji reklam” odbędzie się 2 grudnia w g.14.00-17.00.

Podczas wydarzenia zaplanowana została seria wystąpień ekspertów z Polski, Wielkiej Brytanii i USA. Wypowiedzą się przedstawiciele agencji marketingowych, organizacji zajmujących się audytem i badaniami prasy, analitycy i praktycy rynku reklamowego.

Po wystąpieniach odbędzie się sesja Q&A, podczas której można będzie zadać dodatkowe pytania ekspertom.

– Konferencja to doskonała okazja aby poznać faktyczne korzyści i możliwości biznesowe reklamy prasowej. Cieszymy się, że udało nam się zebrać grono tak świetnych ekspertów z dojrzałych rynków reklamowych, którzy z różnych perspektyw opowiedzą o znaczeniu jakościowych treści dla procesu budowania uwagi, o tym, jak to przekłada się na czytanie i rozumienie reklam oraz jakie to ma znaczenie w odniesieniu do efektywności kampanii reklamowej. Z pewnością ciekawe zagadnienia znajdą tu dla siebie przedstawiciele z różnych stron rynku reklamowego i prasowego – powiedział Waldemar Izdebski, prezes zarządu PBC.

– Podczas konferencji podzielimy się przemyśleniami na temat tego, dlaczego dziennikarstwo jest ważne dla społeczeństwa, ludzi i marek, podkreślając rolę, jaką odgrywa dziennikarstwo i jak może zwiększyć efektywność dla reklamodawców – dodaje Niki West, Client Services & Strategy Director Newsworks.

Wydarzenie kierowane jest do specjalistów, managerów i ekspertów rynku reklamowego, którzy pracują w agencjach mediowych, agencjach reklamowych, a także do wydawców prasowych oraz reklamodawców, którzy na co dzień planują i realizują kampanie w prasie.

Partnerzy wydarzenia: Alliance for Audited Media, Izba Wydawców Prasy, Magnetic Media, Newsworks, PAMCo.

Patronat medialny nad konferencją objęły: Marketing przy Kawie, Media Marketing Polska, Press, OOH Magazine.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dostęp możliwy jedynie dla zarejestrowanych uczestników.

Zapisy trwają do 30 listopada. Rejestracja oraz program dostępne na stronie

www.pbc.pl/rejestracja-na-konferencje

Kontakt dla mediów:

Rafał Piętka

Manager ds. PR

Polskie Badania Czytelnictwa

rafal.pietka@pbc.pl

tel. 571 517 423