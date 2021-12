Bezpieczny biznes z Żabką. Sieć zachęca franczyzobiorców do korzystania z Polisy na biznes

Prowadzenie własnego biznesu, zwłaszcza w ostatnich miesiącach naznaczonymi skutkami pandemii COVID-19, wiąże się z wieloma ryzykami.

Warto je minimalizować i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie na wypadek ewentualnej konieczności zakończenia działalności gospodarczej. Swoich franczyzobiorców zachęca do tego sieć Żabka, która jako pierwsza wśród sieci franczyzowych w Polsce, zaproponowała prowadzącym sklepy unikatowe na rynku rozwiązanie – „Polisę na biznes”. To zbiorowe ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie ochrony finansowej w przypadku wystąpienia zadłużenia, które może się pojawić w momencie zakończenia działalności. W procesie tworzenia oferty brali udział franczyzobiorcy, stąd też jest ona idealnie dopasowana do ich potrzeb.

Żabka, największa w kraju sieć convenience, podejmuje wiele działań, które mają na celu rozwój najbardziej korzystnego dla przedsiębiorców modelu współpracy. Jednym z ich było stworzenie we współpracy z TUW PZUW Polisy na biznes.

– Bezpieczeństwo biznesowe przedsiębiorców prowadzących sklepy pod naszym szyldem stanowi nasz priorytet – szczególnie w czasach pełnych wyzwań, w jakich obecnie funkcjonujemy. Szerokie wsparcie ze strony dużej, stabilnej organizacji i to już od samego początku, odgrywa kluczową rolę dla powodzenia biznesu na rynku. Dodatkowo oferowane przez nas ubezpieczenie daje przedsiębiorcom pewność, że są chronieni w przypadku wystąpienia ujemnego salda po rozwiązaniu umowy franczyzowej – mówi Damian Rybak, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców w firmie Żabka Polska.

Polisa dostępna jest dla wszystkich franczyzobiorców bez względu na ich staż i sytuację finansową. Wysokość składek oraz wartość samego ubezpieczenia zależna jest od długości współpracy z siecią. Produkt jest unikatowy w skali polskiego rynku, cechują go niezwykle konkurencyjne stawki, możliwe dzięki wielkości sieci, jej silnej pozycji na rynku oraz dofinansowaniu przez Żabkę – sieć pokrywa bowiem część składki, dzięki czemu koszt dla przedsiębiorców nie jest wysoki i nie przekracza kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

– Jak wynika z naszych analiz 9 na 10 przedsiębiorców prowadzących sklepy Żabka osiąga satysfakcjonujące przychody szybciej niż w rok. Jednak niepowodzenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest możliwe, dlatego wprowadzamy „Polisę na biznes”, by jeszcze lepiej zabezpieczyć naszych franczyzobiorców – podkreśla Damian Rybak.

– „Polisa na biznes” to nowoczesne rozwiązanie – jedyny taki produkt na polskim rynku ubezpieczeń. Został on stworzy specjalnie dla franczyzobiorców sieci Żabka i zapewnia zdecydowanie większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej, jak również komfort prowadzenia tej działalności. PZUW należy do Grupy PZU i jest największym TUW-em w Polsce, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo kapitałowe, jak i najwyższy standard obsługi – mówi Sebastian Wiatr, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW.

W procesie tworzenia „Polisy na biznes” aktywny udział brali franczyzobiorcy sieci, zarówno członkowie Rady Franczyzobiorców, jak i szersza, reprezentatywna dla różnorodności sklepów w sieci, grupa przedsiębiorców działających pod szyldem Żabki. Dzięki tym konsultacjom franczyzobiorcy mieli istotny wpływ na finalny kształt polisy. – „Polisa na biznes” jest kolejnym udogodnieniem, jakie Żabka zaoferowała swoim franczyzobiorcom. „Polisa na biznes” daje duże poczucie bezpieczeństwa na wypadek niepowodzenia. Umowę franczyzową można wypowiedzieć w dowolnym momencie. W jej przypadku obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia. Kiedy saldo franczyzobiorcy będzie ujemne, dzięki polisie może liczyć na pokrycie strat przez ubezpieczyciela – mówi Adrian Gazda, franczyzobiorca z Olsztyna, członek Rady Franczyzobiorców.

Żabka dostarcza prowadzącym sklepy pod swoim szyldem m.in. szereg narzędzi ułatwiających zarządzanie placówkami, daje dostęp do know-how, zapewnia gotowy do prowadzenia lokal i gwarantowany przychód miesięczny przez pierwszy rok działalności – obecnie wynosi on 17 tys. miesięcznie. Od 1 listopada br. wszyscy nowi franczyzobiorcy zyskują też dodatkowy bonus finansowy w wysokości 10 tys. zł z okazji otwarcia ich placówki, który mogą przeznaczyć na rozwój biznesu czy pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników. Mimo tego może się jednak zdarzyć sytuacja, w której biznes nie zakończy się zakładanym sukcesem. To normalna sytuacja, którą każdy decydujący się na działalność na własny rachunek powinien brać pod uwagę. Dlatego procesowi powstania „Polisy na biznes” przyświecał cel, by w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko związane z porażką biznesową w ramach własnej działalności i potencjalnym zadłużeniem franczyzobiorców. Dzięki polisie franczyzobiorcy Żabki nie muszą więc obawiać się ryzyka niepowodzenia, bo zobowiązania finansowe, w momencie zakończenia współpracy z ujemnym saldem, pokryje ubezpieczyciel.

Więcej o franczyzie z Żabką na www.zabka.pl/franczyza

Materiał przygotowany we współpracy z Żabka Polska