KSEF a wybór programu do fakturowania

Przedsiębiorco, czy wiesz, że już w styczniu 2022 roku wchodzi w życie rządowy projekt o nazwie Krajowy System e-Faktur?

Już na starcie sama nazwa wprowadza przedsiębiorcę w błąd. Dlaczego?

KSeF nie jest stricte programem do wystawiania faktur a ujednoliconym systemem do przesyłania i odbierania faktur elektronicznych, czyli e-faktur. Faktury w określonym ustawą standardzie przesyła się drogą KSeF bezpośrednio do wpiętego w chmurę rządową systemu księgowego odbiorcy.

KSEF nie jest systemem do wystawiania faktur Przeczytaj o KSeF ….

Głównym celem utworzenia platformy jest:

raportowanie online zdarzeń gospodarczych,

integracja systemów księgowych podatników,

obniżenie kosztów administracyjnych przedsiębiorstw.

W ramach utworzonego konta platforma umożliwia też wystawienie i wysłanie prostej e-faktury.

Biorąc pod uwagę fakt, że prędzej czy później będziemy zmuszeni do korzystania z rządowej platformy, już dzisiaj powinniśmy wybrać odpowiedni system fakturująco księgowy - szczególnie, że KSeF ma również swoje zalety.

Co daje przedsiębiorcy szybkie wejście w KSeF

System elektronicznego fakturowania wdrożyło już wiele państw starej Europy oraz naszego regionu. Statystyki wskazują że wdrożenie przyczyniło się do poprawienia przepływów dokumentacji, podniesienia poziomu rozliczeń pomiędzy podmiotami, jak i znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania księgowości w firmach, pod warunkiem wyboru dobrego oprogramowania.