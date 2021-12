Następny przystanek: podwyżka. Samorządy bez wyjścia w sprawie cen biletów

Bilety na koleje regionalne już podrożały, podobnie stać się może z komunikacją miejską. Gdy samorządowcy próbują desperacko spiąć budżety, rząd może triumfować. Finansowane przez niego pociągi inflacją się nie przejmują.

Łodzianie jeżdżący tramwajami i autobusami mogą odetchnąć z ulgą, ale tylko na chwilę. Z powodów proceduralnych ogromna podwyżka cen biletów zostanie nieco opóźniona. Jazda komunikacją miejską będzie droższa nie od 1 stycznia, jak chciały władze miasta, a prawdopodobnie od 1 marca. Wówczas bilet miesięczny dla płacących podatki w Łodzi ma kosztować aż 126 zł (teraz 96 zł). Zdrożeją także bilety dla podróżujących okazjonalnie – z 3 do 4 zł (40-minutowy) oraz z 3,80 do 5 zł (godzinny).

PiS tyko czeka na ogłoszenie podwyżek

Władze Łodzi twierdzą, że podwyżek nie da się uniknąć, bo drastycznie rosną wydatki za paliwo, a przede wszystkim za energię elektryczną. Równocześnie miasto, jak wszystkie samorządy, traci przychody podatkowe z powodu tzw. Polskiego Ładu. Podobne podwyżki jak w Łodzi grożą pasażerom także w innych miastach. Nie wyklucza ich na przykład prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jednak dla samorządowców to bardzo trudny i niewygodny temat, bo przecież jesienią 2023 r. czekają ich kolejne wybory. Opozycyjni radni PiS tylko czekają na ogłoszenie podwyżek, by temat wykorzystać w kampanii. Na razie zatem wielu włodarzy utrzymuje ceny na dotychczasowym poziomie i zwiększa dotacje do transportu zbiorowego z i tak napiętych lokalnych budżetów. To niezbędny krok, bo na przykład w stolicy czy Gdańsku przychody z biletów pokrywają już tylko ok. 20 proc. kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Przed pandemią było to 35–40 proc.

Samorządy bez dotacji

Mamy do czynienia z sytuacją absurdalną. Z jednej strony to właśnie dobry transport zbiorowy, zachęcający do zostawienia własnego samochodu pod domem, pomaga w poprawie jakości powietrza i zmniejsza korki. A równocześnie to właśnie komunikacja miejska jest jednym z największych przegranych ostatnich dwóch lat. Demonizowana niesłusznie przez rząd jako miejsce o wyjątkowo dużym ryzyku zakażenia koronawirusem (przeczą temu liczne badania naukowe przeprowadzane w różnych krajach) mocno ucierpiała zwłaszcza w czasie pierwszej fali pandemii. Jednak i w kolejnych miesiącach liczba pasażerów nie wróciła do poziomów przedpandemicznych. Jedni jazdy autobusem czy tramwajem zwyczajnie się boją, inni pracują zdalnie, więc przemieszczają się rzadziej niż dotąd.

Inaczej niż we Francji czy Niemczech samorządowcy nie dostali od rządu żadnych rekompensat mających wyrównać znacznie niższe wpływy ze sprzedaży biletów. A teraz transport zbiorowy, zwłaszcza ten elektryczny (czyli zeroemisyjny, najbardziej przyjazny środowisku), jest poszkodowany z powodu eksplozji cen prądu. Na przykład stołeczne metro za każdą kilowatogodzinę w przyszłym roku zapłaci o ponad 80 proc. więcej niż w tym. Na razie miasta szukają oszczędności, testują cięcia w rozkładach jazdy i ograniczają inwestycje. To wszystko w chwili, gdy rozwój transportu zbiorowego powinien być priorytetem.

Intercity i TLK po staremu – rząd dotuje swoich

Czy są zatem dobre wiadomości dla pasażerów? Fala podwyżek przetoczyła się również przez koleje regionalne, finansowane z budżetów samorządów wojewódzkich. Tam również znacznie droższy prąd spowodował zmiany w cennikach nawet o kilkanaście procent. Niekorzystny trend nie dotknął tylko jednego przewoźnika. To państwowa spółka PKP Intercity, mająca praktycznie monopol w obsłudze połączeń dalekobieżnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że także ten przewoźnik chciał podwyższyć ceny biletów, a dodatkowo ograniczyć oferty promocyjne, ale rząd się nie zgodził. W zamian PKP Intercity może liczyć w przyszłym roku na znacznie wyższą dotację do przewozów. To dowód na to, jak wielką rolę w transporcie zbiorowym odgrywają publiczne pieniądze. Dysponuje nimi rząd i to jemu wdzięczni mają być pasażerowie pociągów IC czy TLK. Za to samorządowcy są na z góry przegranej pozycji. Albo rozwścieczą pasażerów podwyżkami cen, albo rozczarują cięciami w rozkładach jazdy.

