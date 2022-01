Gubimy się w bezładzie. Premier powinien odpowiedzieć za podatkowy chaos

Narasta bałagan spowodowany przez zmiany podatkowe w tzw. Polskim Ładzie. Próbując łagodzić jedne absurdy, rząd stwarza następne. Premier przeprasza za błędy, a minister finansów zmienia ustawy rozporządzeniami, nie przejmując się prawem.

Polski Ład miał zwiększyć malejące poparcie PiS, może się jednak okazać wizerunkową klapą roku. Na zmiany narzekają nie tylko ci, w których miały uderzyć, ale też osoby, które miały zyskać. Niezadowolonych przybywa z każdym dniem. Rząd idzie jednak w zaparte i nie zamierza się wycofywać.

To skutki nie tylko braku kampanii informacyjnej wyjaśniającej wiele zmian w podatkach, ale przede wszystkim ich niespójności, braku logiki i zapisów uderzających po kieszeni wiele grup. Teraz rząd przerzuca te skutki m.in. na pracodawców. Każda firma ma zaliczki na podatek dochodowy obliczać podwójnie – według zasad Polskiego Ładu i „po staremu”. Dostały na to… jeden dzień. Jeśli „stare” okaże się bardziej korzystne dla podatnika (zarabiającego nie więcej niż 12,8 tys. zł brutto), zaliczka na podatek ma być wyliczana jak w 2021 r. – zarządził minister finansów Tadeusz Kościński.

Podwójna robota dla firm, efekt ten sam

Pan minister najwidoczniej nigdy w życiu nie prowadził żadnej firmy. Nie zdaje sobie sprawy, że stare programy płacowe już zastąpiono nowymi i podwójne wyliczanie zaliczek oznacza nawał pracy dla działów kadr i płac. A może po prostu nic go to nie obchodzi, to nie jego problem? Ostatnie zmiany uchwalono 30 grudnia, w wielu przedsiębiorstwach w sylwestra przestawiano programy płacowe. Żadna się nie spodziewała, że za kilka dni będzie musiała obliczać zaliczki na podatek dwa razy dla każdego pracownika.

W dodatku, nawet jeśli pracodawca się z tym upora i osobom, dla których stare zasady były bardziej finansowo korzystne, wyliczy podatek po staremu, to dla zainteresowanych będzie to tylko ulga pozorna, bo chwilowa. Wyrok i tak zostanie wykonany, tyle że później. Końcowy podatek zapłacą bowiem według zasad Polskiego Ładu, choć dopłacą dopiero przy składaniu zeznania rocznego. Podatnicy, którzy dostaną po kieszeni, zorientują się później, a wybuchy ich złości zostaną nieco odsunięte w czasie. Efekt wizerunkowy przesunie się o rok.

Pracownicy skarbówki mają wyjaśniać i pouczać

Politycy nie znaleźli czasu, żeby konsultować zmiany z zainteresowanymi, usuwać błędy i wyjaśniać zasady. Teraz każą ten czas znaleźć pracownikom skarbowym. Mają oni na dodatkowych dyżurach wyjaśniać podatnikom, co powinni zrobić, żeby uniknąć kłopotów, i jak rozumieć nowe przepisy podatkowe.

Problem tkwi nie tylko w tym, skąd mają wziąć na to czas, ale – przede wszystkim – w tym, że przepisy są złe, naszpikowane błędami i nieprecyzyjne. Fachowców wcześniej o zdanie nie zapytano, nie są więc w stanie ludziom niczego wyjaśnić, a tym bardziej doradzić. Przepisy są tak złe, że sami nie wiedzą, jak je interpretować. Nie brali udziału w tworzeniu pseudoreformy, bo jej celem nie była poprawa systemu podatkowego, lecz efekt wizerunkowy. Teraz mamy skutki.

Jak wytłumaczyć ludziom logikę szumnie zapowiadanej ulgi dla klasy średniej, skoro wymaga ona sporej orientacji i dużo papierkowej roboty, a uzysk z niej dla pracownika bywa nawet nie symboliczny? Firma doradcza Grant Thornton wyliczyła, że pracownik zarabiający 5701 zł dzięki uldze zarobi… 30 gr miesięcznie. Przy dochodzie 8549 zł zaoszczędzi już 190 zł, ale zarabiając 11 141 zł brutto (II próg podatkowy), uzyskuje znów zaledwie 20 gr. Po co całe to wyliczanie, po co taka ulga? Komu ma ulżyć?

Związkowcy z Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach wyrażają oburzenie w liście do premiera Mateusza Morawickiego i ministra Tadeusza Kościńskiego. Podkreślają, że „nie są w stanie z pełnym przekonaniem informować obywateli o zmianach, bo wciąż nie wiadomo, jak rozumieć nowe przepisy i jak zostaną ostatecznie zmienione”.

Zmiany będą na pewno

Kiedy okazało się, że styczniowe pensje już i tak mało zarabiających nauczycieli (mieli na zmianach zarobić!) są nawet o kilkaset złotych mniejsze, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził, że to nieprawda. Potem resort edukacji ocenił, że to na pewno wina samorządów lokalnych. Na końcu okazało się, że złość nauczycieli jest uzasadniona, a winnymi zamieszania są twórcy Polskiego Ładu. PiS namącił ludziom w głowach, przekonując, że dostaną 30 tys. kwoty wolnej od podatku, ale w pierwszych zaliczkach jakoś się wielu tej kwoty wolnej dopatrzyć nie mogło. Zobaczyli za to, że składka na zdrowie jest po prostu podatkiem.

Nauczyciele niższe pensje dostali niekoniecznie dlatego, że nie wypełnili druku PIT-2, upoważniającego pracodawcę do comiesięcznego wypłacania zaliczek związanych z kwotą wolną, ale dlatego, że przepisy są złe. W przypadku osób uczących w kilku szkołach na części etatu ulgę z tytułu kwoty wolnej może im odliczać tylko jeden z pracodawców. Błąd ma zostać naprawiony rozporządzeniem. Zgodnie z prawem ustawy nie można jednak zmieniać niższym aktem prawnym. W kraju praworządnym powinno to zostać zakwestionowane.

A błędów jest o wiele więcej. Minister finansów zapewnia, że Polski Ład nie będzie karał emerytów za to, że długo i wydajnie pracowali, sporo odkładając na starość. Liczyli na wyższą emeryturę, a z nowych zapisów wynika, że dostaną po kieszeni – a więc szykuje się kolejne rozporządzenie. Rząd znów obiecuje, że mają nie stracić.

Ale jeśli nawet emeryci otrzymujący do 12,8 tys. zł brutto w wyniku kolejnego rozporządzenia na Polskim Ładzie nie stracą, to na minusie będą ci, którzy jednocześnie pobierają emeryturę i nadal pracują. Jeśli się zwolnią – zwłaszcza lekarze – straci państwo. Ludzi chcących pracować brakuje coraz bardziej, państwu nie wolno ich zniechęcać. Kolejnym rozporządzeniem trzeba ich będzie w pracy zatrzymać.

Podatkowy chaos. Kto za to odpowie?

Uchylenie jednego głupiego zapisu pociąga za sobą konsekwencje w innych, które także wypadałoby zmienić. Całego Polskiego Ładu zmienić się raczej nie da, a najlepiej byłoby się z niego wycofać i zrobić prawdziwą reformę systemu podatkowego. Zamiast gąszczu ulg, w którym nie sposób się rozeznać, wprowadzić po prostu jeszcze jedną stawkę PIT.

PiS woli jednak brnąć dalej. Najwyżej za popełnione błędy ktoś zapłaci. Wygląda na to, że premier Morawiecki zaczyna zdawać sobie sprawę, że może to być on. Był twarzą Polskiego Ładu, który okazał się totalnym bezładem.

