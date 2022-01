Na co zwrócić uwagę przy wyborze programu do PIT?

Jeszcze do niedawna każda osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu była zobowiązania do wypełnienia i złożenia do urzędu skarbowego formularza PIT w formie papierowej. Obecnie jednak można skorzystać z możliwości rozliczania się z fiskusem przez internet. Służą do tego programy do PIT, dzięki dopełnienie wszelkich formalności nie wymaga wychodzenia z domu. Należy jednak pamiętać, że wybór programu do rozliczania PIT nie może być przypadkowy. Na co zwrócić szczególną uwagę? Podpowiadamy.

Dobry program do PIT – gwarancja bezpieczeństwa danych

Jednym z najważniejszych aspektów jaki należy wziąć pod uwagę przy wyborze programu do PIT jest bezpieczeństwo naszych danych osobowych. Przed pobraniem konkretnego programu należy zatem zweryfikować, czy działa on zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów. Nie bez znaczenia pozostaje także szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu bezpieczeństwa SSL, który stanowi gwarancję, że informacje podane przez nas w formularzach zostaną kompleksowo chronione. Dobry program do PIT wyróżnia się również tym, że co roku aktualizuje system rozliczający podatki o nowe zmiany w prawie podatkowym, a także zapewnia dostęp do najnowszych druków obowiązujących w danym roku podatkowym. Dzięki temu nie trzeba obawiać się konieczności składania korekty zeznania.

Dobry program do rozliczania PIT – intuicyjna obsługa

Niezwykle istotnym czynnikiem, który w dużej mierze powinien determinować nasz wybór jest łatwość obsługi programu do PIT. Powinien on w jak największym stopniu ułatwiać poprawne i szybkie wypełnienie formularza, nawet bez znajomości zawiłych przepisów podatkowych. Co ważne, każdy podatnik powinien bez problemu dobrać odpowiedni rodzaj druku PIT. Niewątpliwie dużym ułatwieniem okazuje się w tym przypadku kreator, który generuje pytania i na podstawie podanych odpowiedzi automatycznie dopasowuje właściwą dla nas deklarację. Po pomyślnym wypełnieniu PIT-u zostaje on przesłany do systemu elektronicznego we właściwym urzędzie skarbowym, jednak należy pamiętać o tym, aby wybrany przez nas program gwarantował otrzymanie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Dobry program PIT – pomoc przy rozliczaniu deklaracji

Dobry program PIT przeprowadzi nas krok po kroku przez cały proces rozliczenia się z fiskusem, a ponadto gwarantuje niezbędną pomoc. Rozlicz swój PIT korzystając z programu online dostępnego na portalu Podatnik.info, który wyposażono w system inteligentnych podpowiedzi, dzięki czemu przejście przez kolejne etapy wypełniania druków staje się zdecydowanie łatwiejsze. Warto również wspomnieć, że w razie popełnienia pomyłki program wskaże miejsce, które należy poprawić oraz nakieruje na poprawne wartości.

Program do PIT - oszczędność czasu i pieniędzy

Skorzystanie z programu do PIT do dla wielu podatników niezwykle duże usprawnienie procesu corocznego rozliczania się z fiskusem. Stanie w kolejkach w urzędzie skarbowym to już przeszłość - złożenie PIT-u przez internet za pośrednictwem komputera osobistego to oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. Co ważne, program dostępny na portalu Podatnik.info jest bezpłatny, a każdy użytkownik może zdecydować, czy chce pobrać go na swoje urządzenie czy też skorzystać z wersji online. Rozliczenie PIT jeszcze nigdy nie było tak szybkie i wygodne.