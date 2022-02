Żarówkowy polexit. Jak obronić transformację energetyczną?

Europejski Zielony Ład jest dla Polski wielką cywilizacyjną szansą. Nie możemy jej zaprzepaścić, pozwalając, aby polityką klimatyczną zawładnęła toksyczna polaryzacja.

Unijna polityka klimatyczna dotychczas była dla większości Polaków raczej mglistą, bliżej nieokreśloną wizją. Teraz z hukiem trafiła pod strzechy, i to w bardzo konkretnej formie. Wszystko to oczywiście za sprawą kampanii – oficjalnie edukacyjno-informacyjnej, a w rzeczywistości propagandowej i dezinformującej, obarczającej politykę klimatyczną UE winą za gwałtowny wzrost cen energii. Cel tej finansowanej z pieniędzy państwowych spółek energetycznych zmasowanej akcji jest banalny: gniew suwerena za rosnące rachunki ma być odsunięty jak najdalej od rządu PiS i przekierowany na Brukselę.

Kampania żarówkowa

Przez ostatnie lata mieliśmy już wiele okazji, aby przywyknąć do antyunijnej retoryki serwowanej przez polityków prawicy. A jednak kampania żarówkowa stanowi istotne novum. Dotychczas bowiem strategia europejska PiS – poza oskarżeniami Brukseli o kolejne zamachy na naszą suwerenność – opierała się „zaledwie” na bagatelizowaniu znaczenia czynnika europejskiego dla rozwoju gospodarczego Polski.

Europę jako źródło impulsów rozwojowych i dobrobytu w narracji PiS zastąpiło w pełni państwo narodowe. Czasem umniejszanie znaczenia UE przybierało subtelniejsze formy, czasem dosadniejsze. Rząd, chwaląc się uzyskaniem 770 mld zł, potrafił „zapomnieć” poinformować na wykupionych w całej Polsce billboardach, że środki pochodzić będą z wieloletniego budżetu unijnego, a Andrzej Duda ogłosić, że Unia to „jakaś wyimaginowana wspólnota, z której dla nas niewiele wynika”.

Kampania żarówkowa otwiera nowy rozdział antyunijnej retoryki. Pierwszy raz PiS zdecydował się zakomunikować wprost, że członkostwo w UE uderza Polaków po kieszeni. Dodatkowo zewnętrzne okoliczności wzmacniają przekaz plakatów. Komisja Europejska może za chwilę zacząć potrącać z polskiej puli funduszy zasądzoną przez Trybunał Sprawiedliwości UE karę w sprawie Turowa. Naliczana jest ciągle kara za nieprzestrzeganie orzeczenia w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Do czasu odkręcenia reformy wymiaru sprawiedliwości wstrzymane są także miliardy z Funduszu Odbudowy.

Odkłamywanie nie wystarczy

Choć to dalekie od faktów, narracyjnie PiS zapisuje pierwsze strony scenariusza, w którym Polska staje się płatnikiem netto do unijnego budżetu. Dotychczas perspektywa ta była w dużej mierze ćwiczeniem intelektualnym garstki ekspertów i publicystów, którzy głowili się, czy polski euroentuzjazm przetrwa moment, w którym nie da się już dalej wyciskać „brukselki”. Wygląda na to, że czas teoretycznych rozważań się kończy i w obliczu zaostrzenia przekazu przez PiS pora szybko dać mu konkretny odpór.

Co więc robić? Zasadniczą wskazówkę podsuwają doświadczenia z kampanii brexitowej: odkłamywanie fejków nie wystarczy. Powody są przynajmniej trzy. Po pierwsze, każde sprostowanie jednocześnie powiela i utrwala fałszywą narrację, czyniąc z niej oś sporu. Tak jak piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami, tak każda riposta jest zarazem tubą nagłaśniającą kłamstwo i potęgującą polaryzację.

Po drugie, łatwiej przyswoić siermiężne kłamstwo niż zawiłe wyjaśnienie. Przekaz żarówkowej kampanii jest prosty jak konstrukcja cepa i mieści się w dwóch zdaniach: „Opłata klimatyczna Unii Europejskiej to aż 60 proc. kosztów produkcji energii. Polityka klimatyczna UE = droga energia, wysokie ceny”. Aby go odkłamać, trzeba wyjaśnić nie tylko, czym jest cena produkcji energii i dlaczego jest znacznie niższa od faktycznej ceny za prąd, którą przychodzi nam zapłacić na rachunku, ale także zarysować przynajmniej podstawy systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Po trzecie, to zgoda na walkę na warunkach przeciwnika. Ograniczając się do odkłamywania, skazujemy się na bycie w ciągłej defensywie. Unia nie odpowiada za 60 proc. kosztów energii, ale tylko za 20 proc.? Ale przecież 20 proc. to ciągle dużo. Opłata klimatyczna nie trafia do Brukseli, ale do polskiego budżetu? Co za różnica, gdzie trafia? Ważne, że znika z mojej kieszeni. Tak gonić króliczka można w nieskończoność.

Nowa opowieść o Polsce

„Na pewno nie wykupimy własnych billboardów i nie zaczniemy konkurencyjnej kampanii. Ale nierzetelny przekaz musi spotkać się z odpowiedzią, a raczej uzupełnieniem o brakujące informacje”, mówił w niedawnym wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” Virginijus Sinkevičius, unijny komisarz ds. środowiska. To kapitulacja. Europejski Zielony Ład jest epokowym projektem modernizacyjnym, który ma zapewnić społeczeństwom dobrobyt na dekady, a Europie kluczowe miejsce na globalnej szachownicy – i jako taki musi być aktywnie komunikowany.

Nie wystarczą do tego suche komunikaty unijnych urzędników, riposty polityków, wyliczenia ekspertów czy organizowane ad hoc happeningi aktywistów. Polityka klimatyczna potrzebuje własnej, optymistycznej opowieści odpowiadającej na aspiracje i łagodzącej lęki społeczne. Jednocześnie powinna się stać częścią nowej opowieści o Polsce, którą wyborcom zaoferują partie demokratycznej opozycji.

Taka opowieść ma wszelkie szanse paść na podatny grunt. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez międzynarodową inicjatywę More in Common, aż 54 proc. Polaków uważa wdrożenie zielonej transformacji za dobrą inwestycję środków publicznych. Tylko 14 proc. uznaje ją za marnotrawstwo. Według Polaków zielona transformacja ma przyczynić się do uczynienia gospodarki bardziej konkurencyjną (41 proc. wobec 21 proc. będących przeciwnego zdania) i obniżyć koszty energii (40 proc. wobec 28 proc.). Niemal jedna trzecia respondentów oczekuje od polityki klimatycznej pozytywnego wpływu na ich życie. Przeciwnego zdania jest tylko co szósty Polak. To nastawienie trzeba wykorzystać i aktywnie przekonywać niezdecydowanych.

Brexitowy czerwony autobus

Badania More in Common pokazują także, że postrzeganie kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi w istotnej mierze opiera się polaryzacji i traktowane jest jako wspólne wyzwanie. Wokół zielonej transformacji istnieje więc przestrzeń dla szerszego społecznego konsensusu, który umożliwiłby jej wprowadzenie w sposób pozwalający w pełni wykorzystać jej potencjał i uniknąć napięć.

Rozbudzając antyunijne resentymenty i zaprzęgając sprawy klimatyczne do wojny polsko-polskiej, PiS spycha tymczasem debatę publiczną na odwrotny tor. Kampania żarówkowa zbyt mocno przypomina brexitowy czerwony autobus – którym Boris Johnson przekonywał Brytyjczyków, że wychodząc z Unii, zaoszczędzą każdego tygodnia 350 mln funtów – aby wykluczyć, że na końcu tej drogi jest polexit. Ale i bez ziszczenia się tego najczarniejszego scenariusza skutki tego kursu mogą być opłakane.

Wrogie nastawienie dużej części społeczeństwa względem zielonej transformacji i nakręcanie wokół niej toksycznej polaryzacji może na dobre sparaliżować ten i tak spóźniony już o lata proces. A tym samym sprawić, że nie wykorzystamy stojącej przed nami dziejowej szansy. Dlatego przeciwdziałanie temu scenariuszowi to dziś polska racja stanu.