Nowe mieszkania w północnej części Polski

Miasta w północnej części Polski są bardzo atrakcyjnymi lokalizacjami pod względem inwestycyjnym. Dotyczy to również rynku nieruchomości. Rynek pierwotny mieszkań jest tu bardzo rozwinięty. Buduje się dużo i ciekawie. Nowe mieszkania kupowane są przez nabywców głównie w celach mieszkaniowych oraz inwestycyjnych. Największa ilość transakcji przypada oczywiście na Trójmiasto, aczkolwiek ważnymi ośrodkami są także takie miasta, jak chociażby Elbląg.

Gdynia – najmłodsze duże miasto w Polsce

Gdynia swój rozwój zawdzięcza wiatrom historii. Jeszcze 100 lat temu była małą wioską rybacką, budowa portu w okresie międzywojennym była katalizatorem jej gwałtownego wzrostu. Dzięki takim początkom miasta nie ma ono zabytków pamiętających królów, a architektura jest bardzo młoda. Dla deweloperów to wyjątkowa okazja, ponieważ mogą określać charakter miasta, rosnąć razem z nim i nadawać kształt tkanki miejskiej. Nowe inwestycje w Gdyni cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko lokalnej społeczności, ale także mieszkańców całej Polski jako ciekawa okazja inwestycyjna. Mieszkania kupowane nie w celu mieszkaniowym, wykorzystywane są pod wynajem krótko- i długoterminowy, lub jako lokata kapitału. Ze względu na charakter miasta, jego walory turystyczne, rozwinięty przemysł czy sektor usługowy, Gdynia uchodzi za jedno z bardziej obiecujących miast w Polsce.

Jeśli w Gdyni, to gdzie?

Nowe mieszkania budowane są w całym mieście, aczkolwiek najwyższe ceny osiągają inwestycje zlokalizowane na Śródmieściu. Jest to centralna dzielnica Gdyni, pełna turystów, tętniąca życiem, miejsce, które definiuje miasto. Znana jest z modernistycznej architektury, murali, plaży miejskiej i licznych atrakcji turystycznych. Bogata oferta kulturalna, liczba restauracji czy niesamowite położenie przy samym morzu sprawiają, że są to tereny niezwykle atrakcyjne dla deweloperów. Buduje się tu dużo, wysoko i nowocześnie. Zwarta, wielkomiejska zabudowa o bardzo europejskim charakterze. Śródmieście to wizytówka Gdyni i budujący nowe inwestycje mieszkaniowe w tej części Trójmiasta wzięli sobie to do serca.

Nowe mieszkania w Gdyni powstają również w innych dzielnicach miasta. Wyróżnić trzeba inwestycje realizowane w takich lokalizacjach jak: Mały Kack, Oksywie, Orłowo czy Grabówek. Wszędzie tam znajdziemy realizacje na najwyższym poziomie, godne miasta z ambicjami, jakim na pewno jest Gdynia. Piękne widoki na Zatokę Gdańską, połączone z ogromnym potencjałem nie tylko samej Gdyni, ale całego Trójmiasta są kombinacją, która wręcz skazuje na sukces. Deweloperzy starają się przyciągać nabywców ciekawą architekturą, nowoczesnymi rozwiązaniami oraz obietnicą dalszego wzrostu cen na tych terenach, co ma gwarantować odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji w nieruchomość. Patrząc na to, jak miasto się rozwija i jaki potencjał jeszcze w nim drzemie, gotowy do ukazania się w pełnej krasie, może się okazać, że tym razem nie są to puste slogany z broszur reklamowych.

Elbląg – siła tradycji

Podczas gdy Gdynia jest bardzo młodym miastem, Elbląg jest jednym z najstarszych w Polsce, prawa miejskie uzyskał już w XIII wieku. Jest to ważny ośrodek przemysłu ciężkiego, spożywczego czy meblarskiego. Jest to również popularny kierunek turystyczny. Miasto rozwija się prężnie i przyciąga nowych inwestorów. Rynek pierwotny nieruchomości w takich okolicznościach ma solidne podstawy do wzrostu. Nowe mieszkania w Elblągu budują lokalni deweloperzy oraz firmy o zasięgu ogólnopolskim, chętnych do skorzystania z rozwoju miasta nie brakuje. Specyficzny charakter miasta, pełnego wiekowych zabytków, przepięknych kamienic, sprawia, że nowe mieszkania w Elblągu realizowane na tym odznaczają się oryginalną architekturą miejscu, które stara się łączyć przeszłość z przyszłością.

Gdzie szukać nowego mieszkania w Elblągu?

Elbląg to nie tylko Stare Miasto, nowe inwestycje mieszkaniowe powstają w każdej jego części. W zależności od miejsca, gdzie są zlokalizowane, mają one inny charakter. Tam, gdzie sąsiadują z bardziej tradycyjną zwartą zabudową, deweloperzy starają się wpasować w istniejącą tkankę miejską, realizując inwestycje wyglądem przypominające stare kamienice. Jest to robione ze smakiem i z poszanowaniem dla miejscowej tradycji. Jednocześnie budynki są bardzo nowoczesne i mają oryginalną architekturę. Jest to przykład pięknej koegzystencji nowego ze starym oraz odpowiedniego wykorzystania miejsc bliżej historycznego centrum miasta. Tam, gdzie deweloperzy mają więcej swobody, powstają wyższe budynki mieszkalne o bardziej nowoczesnym wyglądzie, pamiętają przy tym o odpowiedniej infrastrukturze, place zabaw czy liczne punkty usługowe sprawiają, że w Elblągu można mieszkać wygodnie i komfortowo.

Nowe mieszkania w Elblągu można znaleźć na nowo powstałych osiedlach, spośród których wyróżniają się Modrzewia-Północ, Krasny Las, Dąbrowa czy bardziej przemysłowe Modrzewia- Południe. Ze względu na stosunkowo niskie ceny, oferta rynku pierwotnego jest również bardzo atrakcyjna pod względem inwestycyjnym. Miasto jako prężny ośrodek przemysłowy, siedziba wielu firm o zasięgu ogólnokrajowym posiada wciąż niewykorzystany potencjał. Niezaprzeczalne walory turystyczne, mnogość dobrze zachowanych historycznych budynków stanowią magnes dla inwestorów z całej Polski. Na pewno warto przyglądać się Elblągowi, miastu o bogatej przeszłości, które daje nadzieję na piękną, również pod względem architektonicznym, przyszłość.

Materiał przygotowany przez Neutrino Sp. z o.o.