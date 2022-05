Młodzi zakredytowani. W Polaków uderzyło cenowe tsunami

Mieszkań dla młodych nie ma i długo nie będzie. Pieniędzy na nie też nie. Kredyty duszą. Koszmar. A tak chciałoby się normalnie żyć.

Po raz pierwszy od dziewięciu lat Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy – z 0,1 proc. do 0,5 proc. Kolejne miesiące przynosiły kolejne wzrosty, aż do poziomu 5,25 proc. w maju.

Na ścianach nad łóżeczkiem dziecka Dominiki widać jaśniejsze prostokąty – po plakatach jej idoli z panieńskich czasów. Nie odmalowali pokoju, bo przenosiny do domu rodziców miały być tylko przejściowe. Była w ciąży, chcieli z mężem trochę zaoszczędzić na wkład do kredytu hipotecznego. – Zrezygnowaliśmy z wynajmu kawalerki, za którą płaciliśmy 1,7 tys. zł – opowiada Dominika, 28-letnia fryzjerka. Gdy ona wróciła do mamy i taty, on podnajął pokój w mieszkaniu studenckim.