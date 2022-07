Frank jeszcze silniejszy

Gdy o względy kredytobiorców złotowych walczą politycy, ci walutowi muszą sami zadbać o swój los. Na szczęście nie stoją na straconej pozycji.

Wakacje kredytowe to dla wielu osób chwila potrzebnej ulgi i szansa na stabilizację budżetu domowego. Zgodnie z nowymi przepisami spłacający kredyty hipoteczne mogą w tym i w przyszłym roku pominąć, bez żadnych kar i sankcji, łącznie aż osiem rat. Zaoszczędzone pieniądze wolno im przeznaczyć na dowolny cel, np. na nadpłacenie kapitału kredytu, co pozwoli obniżyć w przyszłości wysokość rat. Ale czy wszyscy otrzymali od polityków ten prezent? Wakacje kredytowe nie dotyczą tzw. frankowiczów, jak i spłacających pożyczki indeksowane do innych walut bądź też w nich denominowane.