Oj zabulimy, oj zaboli. Skończyła się epoka bardzo niskiej inflacji

Dr Maciej Bukowski, ekonomista WNE UW, prezes think tanku WiseEuropa, o tym, jak wpadliśmy w pułapkę inflacji i czy możemy się z niej wydostać.

ADAM GRZESZAK: – We wrześniu inflacja doszła już do 17,2 proc.! Zaskoczyło to pana?

MACIEJ BUKOWSKI: – Prawdę mówiąc, nie bardzo. Inflacja jest na fali wznoszącej, chyba dla wszystkich jest to oczywiste. Jeszcze w tym roku możemy dojść w okolicę 20 proc.

Nie jest to tak oczywiste dla członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy kilka dni po informacji o wrześniowym rekordowym skoku inflacji zdecydowali o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.