PIT-y pod specjalnym nadzorem

Gdy Polacy przyzwyczaili się już do tego, że podatki z roku na rok rozlicza się sprawniej i szybciej, rząd przeprowadził serię legislacyjnych ofensyw pod wspólnym szyldem Polskiego Ładu. Efekt? Zmian jest tak dużo, że w tym roku rozliczenie trzeba przeprowadzić wyjątkowo uważnie.

Wypełnianie deklaracji podatkowych to obowiązek, dzięki któremu miliony Polaków opanowały sztukę delegowania zadań. Nie tak dawno temu do rozliczania PIT-ów zatrudniane były osoby z rodziny, sąsiedzi i osiedlowi eksperci od finansów. W 2019 roku z entuzjazmem przyjęliśmy usługę Twój e-PIT, która nie dość, że podsuwa milionom podatników wypełnione zeznanie pod nos, to jeszcze pozwala je zignorować.



Najważniejsze zmiany Polskiego Ładu

Powiedzieć, że prawo podatkowe w ostatnich kilkunastu miesiącach się zmieniło, to nic nie powiedzieć. Skala modyfikacji jest absolutnie bezprecedensowa. Zarówno jeśli chodzi o liczbę nowości, jak ich skalę oraz wpływ na system podatkowy. Pierwszym wstrząsem był tzw. Polski Ład, który następnie został znowelizowany i częściowo wycofany przez Polski Ład 2.0. Bez przesady można stwierdzić, że obecnie na własnej skórze (i portfelach) doświadczamy fiskalnej rewolucji.

Trzy najgłośniejsze zmiany są dla podatników korzystne i powinny być przyjęte z otwartymi rękami. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł sprawi, że osoby pobierające najniższe wynagrodzenia podatku dochodowego nie zapłacą w ogóle. Równie pozytywna z perspektywy podatnika jest korekta pierwszego progu podatkowego (z 85 528 zł do 120 000 zł) oraz obniżka najniższej stawki podatku dochodowego z 17% do 12%.

Nie należy jednak zapominać, że Polski Ład to nie tylko rewolucja w zakresie podatków, ale również ubezpieczeń społecznych, a dokładniej sposobu rozliczania składki zdrowotnej. W zależności od wybranej formy opodatkowania, metoda obliczania daniny będzie się różnić.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego w tym roku podatnik powinien trzymać rękę na pulsie? Otóż diabeł - jak to ma w zwyczaju - tkwi w szczegółach. Nowe przepisy są pełne pułapek, nieścisłości i sprzeczności. Reformatorski pośpiech sprawił, że część zmian weszła w życie 1 lipca 2022 roku, a więc w połowie roku podatkowego. Mimo to, objęte nimi zostały także dochody uzyskiwane wcześniej, już od 1 stycznia.