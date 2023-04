Poznajcie zintegrowany dach fotowoltaiczny, który jest nie tylko wydajny i bezpieczny w użytkowaniu, ale również cechuje się unikatową estetyką docenianą przez coraz większe grono architektów, dekarzy oraz inwestorów – również za granicą.

SOLROOF to innowacyjny system, stworzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię. Jest to kompletny system fotowoltaiczny, który został całkowicie zintegrowany ze stalowym pokryciem dachowym. Dzięki autorskim rozwiązaniom, SOLROOF zapewnia unikalną estetykę dachu oraz pozwala na zastosowanie różnych form i kształtów, które nie są możliwe do osiągnięcia w przypadku tradycyjnej instalacji fotowoltaicznej. Zintegrowane panele fotowoltaiczne FIT VOLT zostały idealnie dopasowane wizualnie do modułowych paneli dachowych FIT. Panele zostały stworzone zgodnie z ideą minimalizacji śladu węglowego, wykorzystując do produkcji stali green steel.

Estetyka nieosiągalna tradycyjnymi rozwiązaniami

SOLROOF to połączenie estetyki z innowacyjną technologią oraz lekkością zintegrowanych paneli fotowoltaicznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, wyeliminowano ciężkie i nieatrakcyjne panele fotowoltaiczne, widoczną konstrukcję montażową oraz okablowanie, znane z tradycyjnych rozwiązań. Jedną ze szczególnych cech dachu SOLROOF jest spójność powierzchni, którą uzyskano poprzez odpowiednie skomponowanie zintegrowanych paneli fotowoltaicznych FIT VOLT z dachowymi panelami FIT. Producent wyeliminował nieestetyczne ramki paneli oraz wyróżniające się połączenia, dzięki czemu cała powierzchnia pokrycia dachowego prezentuje idealną, niezaburzoną formę.

SOLROOF produkowany jest z materiałów najwyższej jakości na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami UE dążącymi do stworzenia zrównoważonej infrastruktury i osiągnięcia zero emisyjności budynków. W tym celu producent aktywnie bierze udział w pracach Klastra Kluczowego „Zrównoważona Infrastruktura”. Projektując system SOLROOF dążono do maksymalnego ograniczenia ilości tworzyw sztucznych, w zgodzie z potrzebami środowiska naturalnego. Użyta w panelach stal green steel oraz inne materiały, są skutecznie recyklingowane, dając drugie życie kolejnym produktom.