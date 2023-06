Piekielnie wydajna technologia kontra piekielne hordy

W „Diablo IV”, jednej z najważniejszych gier tego roku, frajdę daje zdobywanie ekwipunku, który ułatwia zabawę: magicznych pierścieni, amuletów, różdżek, mieczy lub zbroi. Jednak kluczowym elementem ekwipunku, o który warto zadbać jeszcze przed wyruszeniem na wyprawę, jest wydajny komputer z dobrą kartą graficzną.

Do świata Sanktuarium wróciła demonica i królowa sukkubów Lilith, znana też jako Córa Nienawiści. Za nią podążają hordy z piekła rodem. Czy jesteście przygotowani, by stawić im czoło? Od czasów premiery pierwszego „Diablo” (1996) gry z tej serii cieszą się niezmiennie olbrzymią popularnością. „Diablo IV” była jedną z najbardziej oczekiwanych tegorocznych premier, ale emocjom towarzyszyła niepewność, czy aby na pewno gra trafi do sprzedaży w należytym stanie technicznym. Po czarnej serii, w której największymi rozczarowaniami ostatnich miesięcy okazały się – także postrzegane jako wielkie nadzieje – „Star Wars. Jedi: Survivor” i „Redfall”, obawiano się, czy aby „Diablo IV” nie podzieli ich losu, również okazując się technologicznym bublem. Dziś, już po premierze, możemy odetchnąć z ulgą. Produkcja studia Blizzard jest należycie zoptymalizowana przez programistów. Zapewnia płynną rozgrywkę także na komputerach, które nie kosztują fortuny. Jest to jednakże zarazem gra, która bardzo dobrze się prezentuje od strony wizualnej i jeśli chcemy się nią cieszyć w pełni, doceniając artyzm grafików studia Blizzard, warto wyposażyć się nowoczesną, wydajną kartę graficzną.

Co istotne, liczy się nie tylko czysta moc obliczeniowa, ale i obsługa nowoczesnych technik, które – dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji – pozwolą osiągnąć komputerowi jeszcze większą, niejako bonusową wydajność. Sięgając po analogię motoryzacyjną, to tak, jakby samochód mógł finalnie osiągać większą prędkość, niż by na to wskazywała liczba koni mechanicznych silnika. Jakby miał na stałe włączony dopalacz.

Aby uzyskać w grze „Diablo IV” piękny obraz, płynną rozgrywkę i minimalne opóźnienia, powinniśmy wyposażyć się w sprzęt, który to umożliwia. Ważny jest i wykorzystywany procesor, i pamięć RAM (przy czym pojemność ma większe znaczenie od taktowania), ale kluczem do wydajności w przypadku nowoczesnych, efektownych wizualnie gier jest karta graficzna.

Szybkość reakcji jest kluczem do efektywności, a wpływa na nią także tak zwany lag, czyli opóźnienie między przeliczeniem danego kadru przez komputer a momentem, w którym dany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Przykładowo, jeśli gramy w grę wyścigową i monitor wyświetli z opóźnieniem samochód biorący zakręt przed nami, to jeśli prędkość jest duża, nawet ten ułamek sekundy może przesądzić o tym, że wypadniemy z trasy lub zaliczymy stłuczkę.

Pełny pakiet nowoczesnych, wydajnych technik graficznych pozwalających dobrze bawić się w grach oferuje najnowsza generacja kart NVIDIA GeForce RTX. Kluczowa dla wydajności jest zastosowana w tych kartach technika DLSS 3. W obsługujących ją grach – a obsługa DLSS 3 w nowych, zaawansowanych graficznie grach jest już dziś standardem – pozwala ona na olbrzymi skok wydajności. Ze względu na dobrą optymalizację technologiczną „Diablo IV”, komfortową zabawę zapewni już nawet jeden z mniej wyczynowych modeli w tej serii: GeForce RTX 4070 wykonany przez firmę Palit oferujący dobrą relację jakości do ceny. Przykładowo, na monitorach o rozdzielczości 1440p (podpiętych do komputera z procesorem Intel Core i9-12900K i 32 GB DDR4-4800, w Windows 11) karta Palit GeForce RTX 4070 zapewni – przy wyłączonym DLSS 3 – 90,8 klatek na sekundę. To całkiem dużo, obraz jest wyświetlany z satysfakcjonującą płynnością. Gdy jednak aktywujemy DLSS 3, i to w trybie Quality, gwarantującym najwyższą jakość obrazu, wydajność podskoczy aż do 171,8 klatek na sekundę. To już jest bardzo dużo i mało kto ma w ogóle monitor zdolny wyświetlać obraz z aż taką częstotliwością (minimum 171,8 Hz).

Jeżeli mamy monitor o wyczynowej rozdzielczości 4K – lub podpinamy komputer do telewizora 4K – Palit GeForce RTX 4070 też powinna dać sobie radę w trybie DLSS 3, ale dla ciekawości sprawdźmy, co moglibyśmy wycisnąć z karty nieco wydajniejszej: Palit GeForce RTX 4070 Ti. Śpiewająco obsługując tryb 1440p (112,9 kl./s bez DLSS 3; 207,2 kl./s z DLSS 3), poradzi sobie także z rozdzielczością 4K. Co prawda bez włączonego DLSS 3 osiąga zaledwie minimum przyzwoitości wynikiem 53,9 kl./s, ale po aktywacji DLSS 3 szeroko rozwija skrzydła, zwiększając wydajność ponad 2,5-krotnie: do 138,9 kl./s. Oczywiście karty jeszcze bardziej wydajne: GeForce RTX 4080 i RTX 4090, zapewniają jeszcze lepsze wyniki, ale w przypadku „Diablo IV” to już trochę sztuka dla sztuki. Choć jeśli ktoś marzy o 229 kl./s przy rozdzielczości 4K, to najbardziej wydajna obecnie karta graficzna na świecie, GeForce RTX 4090, mu taki rekord zapewni.

Jak to możliwe, że technika DLSS 3 jest w stanie aż tak znacząco zwiększyć wydajność karty graficznej? Kluczem do sukcesu jest sztuczna inteligencja. Karta, po obliczeniu dwóch sąsiednich kadrów (klatek), dzięki specjalnie w tym celu zoptymalizowanym algorytmom potrafi wiernie odtworzyć kadr lub kadry, które znalazłyby się między nimi, gdyby procesor miał zapas mocy, by je obliczyć. Funkcja ta nazywa się NVIDIA DLSS Frame Generation.