New Iron w Łodzi: elegancja, nowoczesność i wyjątkowy styl życia

Łódź, miasto dynamicznego rozwoju i nieustannej transformacji, staje się areną dla nowoczesnej architektury i prestiżowych inwestycji. Wśród nich wyróżnia się NEW IRON, projekt mieszkaniowy, który nie tylko redefiniuje standardy elegancji, ale także stanowi doskonałą okazję inwestycyjną.

NEW IRON łączy w sobie nowoczesność z elegancją. Każdy detal, począwszy od fasady budynku po wnętrza apartamentów, został zaprojektowany z najwyższą precyzją i dbałością o estetykę. Inwestycja ta to nie tylko miejsce idealne do zamieszkania, ale również wyraz prestiżu i wyjątkowego stylu życia. Unikalna architektura i design NEW IRON Apartamentowiec zaprojektował znany łódzki architekt Marcin Tomaszewski z pracowni REFORM Architekt. Jego projekty nie tylko zaskakują formą, koncepcją architektoniczną i wizualną, ale także zdobywają nagrody na arenie międzynarodowej. - Chciałem stworzyć bryłę, która będzie ważnym punktem na mapie miasta, nawiązującą do wielkomiejskiego stylu, tworzącą formę nieoczywistą przez swój kształt. Formę zwracającą uwagę, która już staje się nowym symbolem miasta. Budynek powstaje na jednej z najbardziej wymagających działek w Łodzi, oryginalnej, wąskiej i w kształcie trójkąta. Dlatego projekt, który na niej powstaje, nie mógł być dziełem przypadku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż budynek tworzą tylko dwie elewacje połączone zaobleniem, co wśród projektów architektonicznych nie jest częstym rozwiązaniem – opowiada architekt Marcin Tomaszewski. Nie tylko bryła jest wyjątkowa, uwagę zwraca także elewacja apartamentowca. Ramy dzielące elewacje budynku na mniejsze przestrzenie oraz elementy dekoracyjne w postaci pionowych pilastrów wystających przed elewację budynku wykończone zostaną kamieniem w kolorze grafitowym, konkretnie spiekami kwarcowymi. W przestrzeniach pomiędzy oknami zaprojektowano elementy dekoracyjne wykonane z metalu. Płaszczyzny pomiędzy kamiennymi ramami wykończone będą tynkiem. Dodatkowo elewację zdobią pionowe pilastry wystające przed elewację budynku, w których ukryto ledowe podświetlenia.

Tylko trzydzieści siedem apartamentów w NEW IRON W tym nowoczesnym apartamentowcu znajduje się jedynie trzydzieści siedem lokali mieszkalnych o powierzchniach od 42 do 83 mkw. z dużymi tarasami oraz przestronne dwupoziomowe wnętrza od 75 mkw. do 125 mkw. Dodatkowo ekskluzywne penthouses o powierzchniach od 142 mkw. do 220 mkw. znajdujące się w przeszklonej wieży z oddzielną windą. Największy z nich z prywatnym wyjściem na taras został już sprzedany za ponad cztery miliony złotych. To jedna z najwyższych transakcji mieszkaniowych w Łodzi. Apartament ten zajmuje aż trzy kondygnacje w przeszklonej wieży. - Apartamenty cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na unikatowy projekt, dogodne położenie w samym sercu Łodzi i doskonałe miejsce do życia. Wielu traktuje je jako świetną lokatę kapitału. Takie inwestycje nigdy nie tracą na wartości, a jedynie zyskują – podkreśla Piotr Leśniak, Dyrektor Generalny w Bona Fide Development, spółce, która realizuje tę inwestycję. W NEW IRON znajdują się także dwa duże lokale użytkowe zlokalizowane na parterze budynku.

Udogodnienia dla przyszłych mieszkańców NEW IRON Na jakie udogodnienia mogą liczyć przyszli mieszkańcy? Jak przystało na budynek klasy premium na parterze znajdzie się duże lobby z przestronnym, niezwykle eleganckim miejscem dla osoby pełniącej funkcję concierge, która służyć będzie mieszkańcom wsparciem w różnych sprawach. Na dachu budynku wydzielono część tarasu do spędzania wspólnie czasu. O tym, w jaki sposób zostanie ona zagospodarowana, zdecydują przyszli mieszkańcy. Dolny poziom, w którym znajduje się lobby wyłożony będzie kamieniem i eleganckim drewnem, zresztą te elementy pojawiają się na każdej kondygnacji klatki schodowej. W podziemnym parkingu zainstalowana zostanie ładowarka do aut elektrycznych, znajdzie się też funkcjonalna rowerownia. Obiekt będzie monitorowany, a w każdym z apartamentów zainstalowane zostaną systemy inteligentnego domu, klimatyzacja i systemy do ogrzewania podłogowego w łazienkach. Warto przy okazji dodać, że apartamenty mają wysokość trzech metrów.

Strategiczne położenie NEW IRON Jakością wyróżniającą New Iron jest także jego strategiczne położenie. Projekt umożliwia łatwy dostęp do kluczowych punktów miasta, co sprawia, że staje się on istotnym elementem jego struktury komunikacyjnej. To miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją, a dynamizm z harmonią. - Mieszkań luksusowych w Łodzi przybywa, ale pamiętajmy o tym, że zawsze będą tylko niewielką częścią rynku nieruchomości. Łódź staje się naprawdę świetnym miejscem do inwestowania w nieruchomości tego typu. Po pierwsze ze względu na dogodną lokalizację w sercu Polski, z ringiem autostrad w każdym kierunku. Po drugie jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, z niezwykle bogatą historią miasta czterech kultur. Po trzecie władze miasta dbają o to, aby nie brakowało tu wielu atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Po czwarte w Łodzi działa wiele międzynarodowych korporacji z doskonałą kadrą menedżerką, która nawet jak przyjeżdża do miasta na kilka miesięcy, to przecież musi gdzieś mieszkać. Dlaczego nie w NEW IRON, najbardziej charakterystycznym budynku w sercu miasta. Taki służbowy apartament można wykorzystać na wiele sposób, nie tylko mieszkaniowych, mogą się w nim także odbywać kameralne spotkania biznesowe – podkreśla Piotr Leśniak.

Usytuowanie apartamentowca w ścisłym centrum Łodzi sprawia, że wciągu 90 minut można stąd dojechać do Warszawy. Niewiele dłużej trwa podróż do Poznania, Wrocławia i Katowic. W nieco ponad trzy godziny można być w Gdańsku, Krakowie czy Lublinie. NEW IRON to nie tylko inwestycja w nieruchomość, to inwestycja w prestiż, wygodę i nowoczesność. Dla tych, którzy szukają więcej niż tylko miejsca do mieszkania, NEW IRON staje się synonimem doskonałości i wyrafinowania. To niepowtarzalna okazja, aby stać się częścią przemian zachodzących w Łodzi i cieszyć się życiem na nowym, prestiżowym poziomie.

