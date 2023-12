Idą zmiany. Co nowego w 2024 r. w wynagrodzeniach, podatkach, przepisach?

Co nas czeka w 2024 r.? Dwie podwyżki płacy minimalnej, 800 plus i zerowy VAT na żywność mają zrekompensować nam długie miesiące wysokiej inflacji. Do nowości należy m.in. „babciowe”. Duży pakiet zmian czeka także na kierowców.

Przed nami podwyżki wynagrodzeń, nowe świadczenia i zmiany w najważniejszych podatkach: VAT, dochodowych, akcyzie, lokalnych i PCC. Oto, czego nie można przegapić.

Najniższa krajowa w górę

Od początku 2024 r. obowiązywać będzie nowy wymiar płacy minimalnej – wzrośnie ona do 4242 zł brutto (stawka godzinowa: 27,7 zł brutto). To jednak nie koniec zaplanowanego wzrostu – od lipca najniższa krajowa wyniesie 4,3 tys. zł brutto, zaś stawka godzinowa 28,1 zł.

Wyższe pensje dla nauczycieli, budżetówki i mundurówki

Decyzją już nowego rządu w ustawie budżetowej na 2024 r. znalazły się pieniądze na 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli (dla nauczycieli początkujących o 33 proc.), a wzrost ich pensji ma być nie mniejszy niż 1,5 tys. zł brutto miesięcznie.

W efekcie średnie pensje mogą wynieść:

6211,22 zł brutto dla nauczycieli początkujących;

9523,88 zł brutto dla nauczycieli dyplomowanych,

jak jednak przekonuje nasz komentator Dariusz Chętkowski, ostateczne kwoty na nauczycielskich paskach nie są tak łatwe do oszacowania.

Pracownicy sfery budżetowej – ZUS-u, KRUS-u, urzędów państwowych – mogą spodziewać się zwiększenia wynagrodzenia o 20 proc. Na 20-procentową podwyżkę pensji mogą też liczyć pracownicy tzw. mundurówki. W ich przypadku kwota bazowa zwiększy się do 2088,77 zł brutto, a wynagrodzenia wzrosną od 1 marca.

Jak zapewnił Donald Tusk, podwyżkom dla nauczycieli i pracowników urzędów nie zagrozi weto ustawy okołobudżetowej, jakie zgłosił Andrzej Duda. Większe pensje wraz z wyrównaniem będą wypłacone, gdy tylko zostanie uchwalona nowa ustawa.

800 plus

Jeszcze w lipcu Sejm uchwalił ustawę o rewaloryzacji świadczenia wychowawczego 500 plus, którego realna wartość w 2023 r. wynosiła już tylko 337 zł. Od stycznia 2024 r. świadczenie to wyniesie 800 zł na każde dziecko.

Zarówno zwiększenie świadczenia dla rodziców, jak i podwyżka płacy minimalnej to decyzje poprzedniej ekipy rządzącej wymuszone wysoką inflacją. Jak zapewniła nowa ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, rząd Donalda Tuska nie wycofa się z tych zmian – w myśl zasady „co dane, nie zostanie odebrane”.

„Babciowe”

To zupełnie nowe świadczenie, projekt ekipy Donalda Tuska, ma wymiar nie tyle socjalny, ile demograficzny i ekonomiczny. Jego celem jest wsparcie aktywności zawodowej rodziców, przede wszystkim zachęcenie kobiet do powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Premier potwierdził wprowadzenie „babciowego” w swoim exposé, a w przyjętym 19 grudnia projekcie budżetu państwa na 2024 r. znalazły się na to świadczenie pieniądze (mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy). W ramach nowego programu wsparcia finansowego dla rodzin „Aktywny Rodzic” prawo do świadczenia w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie przysługiwać będzie rodzinom, w których:

matka po urodzeniu dziecka zdecyduje się na powrót do pracy,

pensja rodzica będzie równa lub wyższa najniższemu krajowemu wynagrodzeniu (w 2024 r. to 4,2–4,3 tys. zł brutto)

dziecko będzie miało poniżej 3 r.ż.

W przypadku „babciowego” to w gestii rodziców pozostaje, na jaką formę opieki nad dzieckiem zostaną wykorzystane fundusze ze świadczenia: czy będzie to żłobek, klub dziecięcy, niania, czy dziadkowie.

Wyższe składki na ZUS

Jedną z konsekwencji podniesienia wynagrodzenia minimalnego – a także prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto – jest wzrost składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców (emerytalnej, rentowej, wypadkowej, dobrowolnej składki chorobowej, na Fundusz Pracy). W 2024 r. składki te liczone są od podstawy w wysokości 4694,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Podwyżka wyniesie 12,8 proc., co oznacza, że od nowego roku przedsiębiorcy będą oddawać ZUS-owi 181,84 zł więcej, a ich składki wyniosą 1600,32 zł miesięcznie, licząc z nieobowiązkową składką chorobową, ale bez składki zdrowotnej. W przypadku osób korzystających z tzw. małego ZUS-u – kiedy to podstawą wymiaru składek jest równowartość 30 proc. minimalnego wynagrodzenia – składki wzrosną w nowym roku dwa razy: do 402,78 zł w pierwszym półroczu i do 408,17 zł w drugim.

Z podwyżki płacy minimalnej wynika też wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta najmniejsza wzrośnie z poziomu 314,10 zł do 381,78 zł miesięcznie. Niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić nawet kilkaset złotych więcej.

KSeF, czyli nowy obowiązkowy system do e-faktur

Ogromną zmianę dla podatników VAT przyniesie obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), bez którego nie będzie już można ani wystawić, ani odebrać faktury. Wymóg wystawiania faktur za jego pośrednictwem wejdzie w życie już 1 lipca 2024 r.

Podatki od nieruchomości w górę

Wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2023 r. podyktował z kolei wzrost maksymalnych stawek podatków od nieruchomości, środków transportowych (za samochody o masie ponad 3,5 tony, czyli ciężarowe) i opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej) – średnio o 15 proc.

Od 1 stycznia 2024 r. możemy więc zapłacić więcej za nasze domy, mieszkania czy nieruchomości gospodarcze. Możemy, ale nie musimy: w górę idą stawki maksymalne, tymczasem to poszczególne gminy i miasta ustalają wysokość podatków obowiązujących na ich terenie. Na niemal 2,5 tys. gmin w Polsce stawki maksymalne obowiązują w ok. 500 z nich.

A jak te maksymalne widełki powiększą się w 2024 r.? Podatek od nieruchomości mieszkalnych może wzrosnąć o 0,15 zł – do kwoty 1,15 zł za 1 m kw. Opłata za każdy metr kwadratowy powierzchni gospodarczych pójdzie w górę o 4,32 zł. Nowa stawka w tak wykorzystywanych nieruchomościach może więc wynieść 33,10 zł za 1 m kw.

Podatek od gruntów

Nieruchomościami zwane są także grunty, czyli tak działki, na których znajdują się obiekty budowlane, jak i te użytkowane inaczej. Wysokości podatków od gruntów są zróżnicowane i zależą nie tylko od decyzji danej gminy, ale też właśnie od przeznaczenia i sposobu wykorzystania ziemi. Minister finansów określił maksymalne stawki za tego rodzaju nieruchomości w 2024 r. na:

0,61 zł za m kw. za grunt zakupiony w celach prywatnych,

1,16 zł za m kw. za grunt wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej

5,79 zł za 1 ha powierzchni gruntów nad wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

3,81 zł za m kw. gruntów na terenach niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną.

Podatek od zakupu mieszkań

Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przyniosła jeszcze jeden obowiązek podatkowy związany z nieruchomościami: od 1 stycznia 2024 r. osoby kupujące szóste i kolejne mieszkanie w tej samej inwestycji deweloperskiej (na jednej działce) mają zapłacić – oprócz obowiązującego do tej pory VAT – także 6 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Czy faktycznie budżet odnotuje wpływy z tego podatku, wydaje się dość wątpliwe ze względu na źle przygotowane, nieprecyzyjne przepisy. Zmiana miała także na celu „odstraszenie” funduszy i prywatnych inwestorów hurtowo skupujących mieszkania i w ten sposób windujących ich ceny, prawdopodobnie okaże się jednak kolejnym bublem. „Wszystko wskazuje na to, że rządowy projekt powstał w pośpiechu, bez jakiegokolwiek badania rynku. Jego cel jest prosty: pokazać, że politycy przejmują się losem zwykłych Polaków. Skutek będzie za to odwrotny do zamierzonego. Mieszkania nie stanieją, za to jeszcze zdrożeje i tak już bardzo kosztowny najem” – przekonuje nasz komentator Cezary Kowanda.

Opłaty uzdrowiskowe

Także wzrosną. W kurortach za dobę od 1 stycznia 2024 r. zapłacimy maksymalnie 6,20 zł za dobę, a nie – jak dotąd – 5,40 zł.

Opłata za psa

Rada miasta lub gminy ustala także wysokość opłaty za posiadanie psów. Stawka maksymalna na 2024 r. za każdego czworonoga wzrosła i wynosi 173,55 zł (150,93 zł w 2023 r.). Warto jednak pamiętać, że od tego obowiązku są wyjątki (nie płacą np. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), a władze samorządowe mogą pobierać tę opłatę w niższej wysokości lub całkowicie z niej zrezygnować.

Podatek od samochodów spalinowych

Swoisty „podatek” od samochodu, czyli jednorazowa opłata za auta spalinowe, to część pakietu zmian na rzecz ekologii – obok stref czystego transportu i podwyżek cen za parkowanie w centrach miast – jakie czekają nas w związku z Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Jest jednym z tzw. kamieni milowych, których realizacja umożliwi Polsce otrzymanie znacznych funduszy z KPO; ma na celu przekonanie kierowców, że eksploatacja pojazdów starych czy w ogóle o napędzie spalinowym staje się nieopłacalna. To zaś w dłuższej perspektywie ma prowadzić do redukcji emisji szkodliwych związków.

Zgodnie z powziętymi zobowiązaniami podatek od samochodów spalinowych ma w Polsce zostać wprowadzony do końca 2024 r., na razie w formie jednorazowej opłaty. W założeniu najwyższe stawki mają dotyczyć samochodów z najstarszymi normami emisji spalin. Od 2026 r. planowane jest wprowadzenie stałego, naliczanego co roku podatku, który obejmie już każdego właściciela samochodu spalinowego.

Jakie zmiany czekają kierowców w 2024 r.?

Na stacjach benzynowych nie będzie można kupić benzyny Pb95, zapłacimy wyższe kary za brak OC, a pijany kierowca będzie mógł stracić samochód – wszystko to już w tym roku. Co należy wiedzieć o zmianach dla kierowców po 1 stycznia 2024 r.? Po kolei: