Co zmieniła ustawa hazardowa na rynku zakładów bukmacherskich?

Ustawa hazardowa to jeden z najczęściej omawianych tematów związanych z branżą zakładów bukmacherskich. Po raz pierwszy weszła ona w życie w 2010 roku, jednak kluczowa okazała się nowelizacja z kwietnia 2017 roku. Jakie zmiany zaszły w ustawie hazardowej na przestrzeni ostatnich lat i co się zmieniło?

Ustawa hazardowa

Wejście w życie pierwszej ustawy hazardowej z 2010 roku było szeroko komentowane przez różne środowiska. Z perspektywy czasu trzeba jednak przyznać, że nie było to tak przełomowe wydarzenie jak nowelizacja, która pojawiła się 7 lat później. Po pierwsze ustawa hazardowa z 2010 roku nie była w stanie odpowiednio kontrolować działalności stron bukmacherskich w Internecie. Ponadto nie regulowała ona w żaden sposób nielicencjonowanych bukmacherów, którzy zazwyczaj mieli zarejestrowane działalności w rajach podatkowych, więc realnie nie odprowadzali podatków na terenie naszego kraju. Można więc powiedzieć, że niedługo po wprowadzeniu ustawy hazardowej z 2010 roku rozpoczęły się prace nad jej nowelizacją. Wspomniana ustawa regulowała również kwestię promocji i reklamy, co utrudniało działalność bukmacherów

Kluczową datą dla branży zakładów bukmacherskich stał się 1 kwietnia 2017 roku, kiedy to została wprowadzona nowelizacja do ustawy hazardowej. Wejście w życie tej nowelizacji okazało się przełomowym wydarzeniem, ponieważ od tego czasu na terenie naszego kraju zakładów bukmacherskich mogą udzielać i przyjmować tylko firmy, które uzyskały licencję legalnego bukmachera. Dodatkowo dozwolona została również możliwość reklamowania swoich usług, chociaż z pewnymi ograniczeniami. Stworzony został również Rejestr Domen Zakazanych, który miał służyć do ograniczenia szarej strefy, czyli nielegalnych bukmacherów. Ponadto jednym z wymogów dla funkcjonowania legalnych bukmacherów na terenie naszego kraju stał się obowiązek odprowadzania podatków w Polsce. Nie ma więc mowy o tym, że jakiś bukmacher otrzyma licencję na przyjmowanie i udzielanie zakładów wzajemnych na terenie Polski, a podatki będzie odprowadzał w raju podatkowym.

Rola Ministerstwa Finansów

Obecnie można powiedzieć, że pieczę nad branżą zakładów bukmacherskich sprawuje Ministerstwo Finansów, które to zarządza procesem licencyjnym. To właśnie Ministerstwo Finansów decyduje o tym, kto otrzyma i przejdzie proces związany z uzyskaniem licencji na przyjmowanie i udzielanie zakładów wzajemnych na terenie naszego kraju.

W procesie o uzyskanie licencji od Ministerstwa Finansów na przestrzeni ostatnich 6 lat wystartowało wiele poważnych firm, które oferują zakłady bukmacherskie na całym świecie. Trzeba wspomnieć, że od razu po wejściu nowelizacji z 2017 roku na polskim rynku znalazło się tylko kilka firm z mianem legalnego bukmachera. Obecnie to grono znacząco się zwiększyło, co oczywiście ma pozytywny wpływ na budżet naszego kraju. Szara strefa nadal funkcjonuje i zbiera żniwo z graczy, którzy łamią prawo lub nie zdają sobie z tego sprawy, jednak ogólnie została nieco ograniczona.

W tym momencie na polskim rynku zakładów bukmacherskich znajduje się już ponad 20 firm, które przeszły przez proces licencyjny i otrzymały od Ministerstwa Finansów pozwolenie na przyjmowanie i udzielanie zakładów wzajemnych przez Internet lub w punktach stacjonarnych.

Taka sytuacja na rynku to oczywiście znakomita wiadomość dla samych graczy, którzy mają do wyboru wielu różnych operatorów, a to oznacza, że rosnąca konkurencja pozytywnie przekłada się na możliwości.

Kiedy weszła w życie ustawa hazardowa?