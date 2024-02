Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych

Współczesne budownictwo bardzo mocno związane jest z pompami ciepła, które są podstawą budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Pompy ciepła odgrywają w nich kluczową rolę, zarówno w kwestii ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, jak i chłodzenia. Wraz z instalacjami fotowoltaicznymi stanowią jedyną technologię umożliwiającą realizację neutralnych pod względem emisji CO2, samodzielnych energetycznie budynków wielorodzinnych.

Kluczowym problemem, który dotyka budownictwo, również wielorodzinne, są zmiany klimatyczne warunkujące zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie budynków. Wiele z tych wybudowanych lata temu zasilanych jest przewymiarowanym źródłem ciepła w stosunku do ich aktualnych potrzeb. Jeszcze poważniejszy problem dotyczy chłodzenia. Wiele budynków dla zapewnienia komfortu cieplnego, potrzebuje tyle samo (lub więcej) energii na chłodzenie, co na potrzeby grzewcze. Obecnie wznoszone i modernizowane budynki, zwłaszcza niemal zeroenergetyczne, powinny być więc obligatoryjnie wyposażane w odpowiednie systemy chłodzenia. Dlaczego to właśnie pompy ciepła są kluczem do stworzenia efektywnego, zdrowego i ekonomicznego sposobu ogrzewania oraz chłodzenia budynków? Ponieważ są niezwykle elastycznym konsumentem zielonej energii. Doskonale integrują magazynowanie energii z innymi technologiami OZE np. fotowoltaiką i umożliwiają precyzyjne zarządzanie energią elektryczną w systemach Smart Grid. Są też jedynym źródłem, które realizuje ogrzewanie i chłodzenie, a także przygotowuje ciepłą wodę użytkową. Stanowią również kluczowy element instalacji samodzielnych energetycznie, takich jak wyspy energetyczne, klastry energii oraz spółdzielnie energetyczne.

Powietrzne pompy ciepła w budownictwie wielorodzinnym

Systemy z pompami ciepła w budynkach wielorodzinnych bazują na dwóch najpopularniejszych rodzajach urządzeń tego typu - pompach powietrznych oraz gruntowych, których dolnym źródłem może być bezpośrednio grunt lub podziemne magazyny energii w postaci wody bądź lodu. Powietrzne pompy ciepła są rozwiązaniem wymagającym niższych nakładów inwestycyjnych. Wiążą się one m.in. z zasadą działania tych urządzeń, która nie wymaga wykonywania instalacji dolnego źródła ciepła, ponieważ jest nim otaczające pompę powietrze. Ponieważ powietrzne pompy ciepła tracą na wydajności wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, ich zastosowanie wiąże się z koniecznością uzupełnienia systemu o szczytowe źródło ciepła (np. z PECu – ciepła systemowego lub kotłowni gazowej), które pokryje w 100% zapotrzebowanie na energię cieplną budynku. Drugim bardzo ważnym aspektem w przypadku powietrznych pomp ciepła w budynkach wielorodzinnych jest kwestia związana z hałasem generowanym przez te urządzenia. Niestety jest on nieunikniony nawet w przypadku pompy ciepła zamontowanej na dachu płaskim i osłoniętej odpowiednim ekranem. Decydując się na montaż powietrznej pompy ciepła w budynku wielorodzinnym należy podejść do tego tematu w sposób rozważny i przemyślany.