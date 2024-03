Jak premium, to tylko NEW IRON

Czy w Łodzi będzie przybywać apartamentów klasy premium? Dlaczego warto w nie inwestować? Czym powinien się taki apartament wyróżniać i co oferować, aby zaciekawić przyszłego mieszkańca? O tym rozmawiamy z Piotrem Leśniakiem, CEO w Bona Fide Development, która realizuje w Łodzi jedną z nielicznych inwestycji w standardzie premium – apartamentowiec NEW IRON mieszczący się w samym sercu miasta.

W Łodzi inwestycji oferujących standard premium raczej za wiele się nie realizuje. Dlaczego? Choć Łódź, miasto o bogatej historii przemysłowej i kulturalnej, przeżywa dynamiczny okres transformacji, rynek nieruchomości w standardzie premium wciąż nie osiąga poziomu aktywności, który można zaobserwować w innych dużych polskich miastach. Przyczyn takiego stanu rzeczy na pewno jest kilka. Mogą wiązać się z zaszłością historyczną miasta, kiedyś postrzeganego jako robotnicze i mimo olbrzymich zmian zachodzących tu na wielu płaszczyznach, stereotypy czasami bywają zbyt mocno zakorzenione. Wynikać mogą z obaw inwestorów o zapotrzebowanie na tego typu inwestycje. Ale, nie ma co narzekać, Łódź to miasto z ogromnym potencjałem i jeśli inni tego nie dostrzegają, to trzeba to wykorzystywać.

No właśnie Bona Fide Development dostrzegła potencjał Łodzi i jej mieszkańców i zdecydowała o budowie NEW IRON, prestiżowego apartamentowca w samym sercu miasta. Zawsze lepiej być pierwszym, innowacyjnym niż podążać za innymi. Dlatego wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom osób poszukujących czegoś więcej niż tylko metrów kwadratowych do życia. A takich w Łodzi jest coraz więcej. Mieszkań luksusowych w Łodzi przybywa, ale pamiętajmy o tym, że zawsze będą tylko niewielką częścią rynku nieruchomości. Łódź staje się naprawdę świetnym miejscem do inwestowania w nieruchomości tego typu. Po pierwsze ze względu na dogodną lokalizację w sercu Polski, z ringiem autostrad w każdym kierunku. Po drugie jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, z niezwykle bogatą historią miasta czterech kultur. Po trzecie władze miasta dbają o to, aby nie brakowało tu wielu atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Po czwarte w Łodzi działa wiele międzynarodowych korporacji z doskonałą kadrą menedżerską, która nawet jak przyjeżdża do miasta na kilka miesięcy, to przecież musi gdzieś mieszkać. Dlaczego nie w NEW IRON, najbardziej charakterystycznym budynku w sercu miasta? Taki służbowy apartament można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko mieszkaniowych, mogą się w nim także odbywać kameralne spotkania biznesowe.

Czyli NEW IRON to nie tylko doskonałe miejsce do życia, ale także do prowadzenia biznesu? NEW IRON to nie tylko przestrzeń do życia, to również doskonałe środowisko do prowadzenia biznesu, dzięki udogodnieniom premium, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. To także mądra decyzja inwestycyjna. Dynamiczny rozwój Łodzi, o którym już wspomniałem sprawia, że inwestycje w centrum miasta zyskują na atrakcyjności z każdym rokiem. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają nie tylko luksusowego mieszkania, ale również mądrej lokaty kapitału. NEW IRON redefiniuje standardy życia i inwestycji. To nie tylko zakup nieruchomości – to inwestycja w przyszłość, gdzie komfort, prestiż i potencjał wzrostu wartości idą w parze.

Wróćmy jednak do tego, czym wyróżnia się NEW IRON jako mieszkaniowa inwestycja premium. Stworzyliśmy, jak przystało na inwestycję klasy premium, wyjątkowy budynek, zaprojektowany przez znanego łódzkiego architekta Marcina Tomaszewskiego. Jego interesująca bryła nawiązuje do wielkomiejskiego stylu, czyniąc go jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów w krajobrazie miasta. Zaciekawia przede wszystkim kształtem nawiązującym do żelazka, z zaoblonymi przeszkleniami na szczycie budynku ciągnącymi się przez całą wysokość sześciu kondygnacji. Samo wykończenie elewacji dalekie też jest od powszechnie obowiązujących w budownictwie standardów. Ramy dzielące elewacje budynku na mniejsze przestrzenie oraz elementy dekoracyjne w postaci pionowych pilastrów wystających przed elewację budynku wykończone zostaną kamieniem w kolorze grafitowym, konkretnie spiekami kwarcowymi. W przestrzeniach pomiędzy oknami zaprojektowano elementy dekoracyjne wykonane z metalu. Dodatkowo elewację zdobią pionowe pilastry wystające przed elewację budynku, w których ukryto ledowe podświetlenia. I co ważne, w budynku zamontowano duże okna aluminiowe od topowego producenta w Polsce. Wszystko w standardzie premium.

Proszę powiedzieć, czym jeszcze oprócz oczywiście niezwykłej bryły, powinien się wyróżniać apartamentowiec klasy premium? Nie będę się odnosił do ogółu tego typu inwestycji, skupię się na tym, czym wyróżnia się NEW IRON. Przede wszystkim ofertą stylu życia w pięciogwiazdkowym standardzie opierającym się na komforcie na wielu płaszczyznach. Komforcie wynikającym z lokalizacji budynku, w samym centrum miasta, zapewniającym łatwy dostęp do wielu ważnych instytucji, jak i miejsc, w których można miło spędzić czas z przyjaciółmi. Komforcie płynącym z wielu odpowiednio dobranych parametrów samego budynku, jak wysokość apartamentów sięgająca trzech metrów, przemyślanych układów czy też efektownych przeszkleń w części z nich. Komforcie, na który składają się takie czynniki, jak kameralność – w budynku znajduje się jedynie trzydzieści siedem apartamentów, bezpieczeństwo czy w końcu współistnienie w paralelnej społeczności mieszkańców.

Ale czy to wystarcza? Jak przystało na budynek klasy premium na parterze znajduje się także duże lobby z przestronnym, niezwykle eleganckim miejscem dla osoby pełniącej funkcję concierge, która służyć będzie mieszkańcom wsparciem w różnych sprawach. Na dachu budynku wydzielono część tarasu do spędzania wspólnie czasu. O tym, w jaki sposób zostanie ona zagospodarowana, zdecydują przyszli mieszkańcy. Dolny poziom, w którym znajduje się lobby wyłożyliśmy kamieniem i eleganckim drewnem, zresztą te elementy pojawiają się na każdej kondygnacji klatki schodowej. W podziemnym parkingu zainstalowane zostaną ładowarki do aut elektrycznych, znajdzie się też funkcjonalna rowerownia. Obiekt jest oczywiście monitorowany, a w każdym z apartamentów zainstalowane zostaną systemy inteligentnego domu, klimatyzacja i systemy do ogrzewania podłogowego w łazienkach. Oferujemy więcej niż tylko apartamenty. NEW IRON to styl życia, który redefiniuje standardy. Bezpieczeństwo, komfort i elegancja łączą się tutaj w harmonijną całość, tworząc idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie wyjątkowość. Udogodnienia w pięciogwiazdkowym standardzie sprawią, że codzienne życie stanie się luksusowym doświadczeniem.