Wojna marketów. Jak portugalska Biedronka i niemiecki Lidl biją się o Polskę

Dwie największe sieci handlowe walczą o miano najtańszej już nie tylko reklamami, ale i pozwami. Jednak nie dajmy się zwieść pozorom – obie korzystają na medialnej wrzawie, a kontrowersyjne promocje jeszcze wzmacniają ich dominację.

Taniej w Lidlu czy Biedronce? Na to pytanie ma w Polsce odpowiedzieć sąd. Taki jest kuriozalny finał prowadzonej od tygodni bitwy dwóch najpotężniejszych w naszym kraju sieci handlowych. W styczniu Lidl chwalił się w reklamach, że w 2023 r. był tańszy od Biedronki. Powoływał się na badania dwóch koszyków zakupowych, prowadzone przez dziennik „Fakt” oraz firmę ASM Sales Force Agency. Biedronka odpowiedziała ogromną kampanią marketingową, w której poszła na całość. Ogłosiła, że tańsza od Lidla jest ona, i to nieprzerwanie od 2002 r. Wybrała rok nieprzypadkowo, bo to moment wejścia niemieckiego Lidla na polski rynek. Portugalczycy z Jeronimo Martins są obecni u nas od 1997 r., gdy kupili liczącą wówczas zaledwie 200 sklepów Biedronkę (założoną dwa lata wcześniej) od Elektromisu Mariusza Świtalskiego.

Wojna Biedronki i Lidla budzi emocje, bo chodzi o dwóch liderów polskiego handlu, którzy łącznie kontrolują już 40 proc. naszego rynku spożywczego. Biedronkę łatwiej znaleźć niż Lidla, ma bowiem ok. 3,6 tys. punktów, podczas gdy Niemcy zbliżają się do granicy 900 sklepów. Jednak pod względem przychodów różnica nie jest aż tak wyraźna, gdyż przeciętna placówka Lidla jest większa niż Biedronki, więc notuje też wyższą sprzedaż. W skali międzynarodowej Lidl to prawdziwy gigant. Obecny jest już w 31 krajach, głównie europejskich (można go znaleźć w każdym państwie członkowskim Unii!). Tymczasem Biedronka to część spółki Jeronimo Martins, która poza Polską ma sieci sklepów jeszcze tylko w rodzimej Portugalii i w Kolumbii – obie pod innymi markami. Lidl dysponuje zatem praktycznie nieograniczonymi środkami na ekspansję, a Polska to tylko jeden z jego wielu rynków. W przypadku Jeronimo Martins nasz kraj odgrywa za to rolę strategiczną. Biedronka zapewnia swojemu właścicielowi około dwóch trzecich przychodów i większość zysków.