Handel grobami. Sprawdziliśmy, gdzie i za ile można kupić sobie miejsce wiecznego spoczynku

Zasiłek pogrzebowy ma niebawem zostać podwyższony z 4 do 7 tys. zł. W największych miastach to wystarczy najwyżej na kawałek grobu.

Miejsca wiecznego spoczynku można w Krakowie nabyć na aukcji. Dwa razy w roku organizuje ją tamtejszy zarząd cmentarzy komunalnych. Ostatnia odbyła się pod koniec lutego, pod młotek poszło 19 miejsc na tradycyjne groby ziemne na trzech krakowskich cmentarzach zarządzanych przez miasto (Rakowickim, Podgórskim i Grębałowskim). Cena wywoławcza na dwóch pierwszych, zabytkowych nekropoliach została ustalona na niemal 16 tys. zł, a w Grębałowie na prawie 8 tys. – przede wszystkim z powodu bardziej peryferyjnej lokalizacji. Wszystkie oferty znalazły nabywców. Najbardziej zdeterminowany zapłacił za miejsce na cmentarzu Rakowickim 48 tys. zł.

Licytowano również nisze w kolumbariach, na urny. Zainteresowanie było mniejsze, sprzedało się tylko sześć (ceny od 7 do 21 tys. zł). – Trudno powiedzieć, skąd takie różnice, skoro sprzedawaliśmy sąsiadujące ze sobą wnęki – mówi Małgorzata Prager-Bulińska z zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Jeśli chodzi o pochówek urnowy na cmentarzu Rakowickim, trzeba wykazać krakowski meldunek od co najmniej pięciu lat oraz niedysponowanie miejscem na pochówek na innej tamtejszej nekropolii.

Rekord padł na cmentarzu Rakowickim kilka lat temu. Cenę wywoławczą 36 tys. zł ktoś wywindował do 89 tys. Być może decydująca była pojemność: piwnica grobowcowa pięciomiejscowa. Można powiedzieć: gotowy produkt. – Gotowy to będzie, jak się doliczy koszty nagrobka, w dużych miastach od co najmniej 10 tys. w górę, oraz opłatę za użytkowanie grobu, która wynosi średnio sto złotych rocznie, ale uiszcza się ją przeważnie z góry na kilkadziesiąt lat – uściśla Rafał Świderek, właściciel zakładu pogrzebowego Hermes z Warszawy.

Opowieści z krypty

Tego rodzaju licytacje są w Krakowie organizowane od lat 90.