Wiosenne inwestycje budowlane

Stabilizacja cen materiałów budowlanych i powoli rosnąca zdolność kredytowa – kto marzy o własnym domu, ten może patrzeć w przyszłość z nieco większym optymizmem. Na co zwrócić uwagę, projektując swoje miejsce na ziemi?

Wiosna to tradycyjnie czas rozpoczynania inwestycji budowlanych. Ostatnie lata nie były jednak łaskawe dla tych, którzy starali się urzeczywistnić marzenia o własnym domu jednorodzinnym. Najpierw pandemia, a potem wojna w Ukrainie zdestabilizowały rynek. Ceny materiałów budowlanych gwałtownie rosły, a część pracujących na budowach wróciło do swojej ojczyzny, by bronić jej przed rosyjskim agresorem. W międzyczasie Rada Polityki Pieniężnej znacząco podniosła stopy procentowe, co bardzo ograniczyło dostęp do kredytów. Niektórzy inwestorzy, w obliczu splotu tak niekorzystnych okoliczności, byli nawet zmuszeni przerwać prace. Inni znacząco je spowolnili, aby nie stracić płynności finansowej.

Miejmy nadzieję, że ten rok przyniesie tak wyczekiwaną stabilizację. Stopy procentowe spadły nieznacznie jesienią (łącznie o punkt procentowy), a w ostatnich miesiącach nie są zmieniane przez Radę Polityki Pieniężnej. Wiele wskazuje na to, że tak będzie przez cały rok, więc oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostanie wysokie. Jednak dzięki rosnącym wynagrodzeniom poprawia się stopniowo zdolność kredytowa większości Polek i Polaków.

Uspokojenie obserwujemy również na rynku materiałów budowlanych. Jak pokazują dane grupy PSB Handel, w lutym tego roku były one średnio o 3 proc. tańsze niż w lutym 2023 r. Większe wydatki niż przed rokiem dotyczą pięciu grup towarowych. Najbardziej zdrożały cement i wapno (aż o 12 proc.), mniejsze podwyżki dotknęły farby, lakiery, chemię budowlaną i sprzęty AGD. Za to spadki cen wystąpiły w przypadku 15 grup. Najbardziej, bo aż o jedną czwartą, staniały płyty OSB, które jeszcze niedawno były wśród liderów drożyzny. Mniej płacimy też m.in. za wykończenia i izolacje termiczne (o 10 proc.), za dachy i rynny (8 proc. w dół), ściany i kominy (minus 7 proc.