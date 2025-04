„Darmowe autostrady” to tylko skrót myślowy. W rzeczywistości są jak najbardziej płatne

Zdecydowana większość nowoczesnych dróg w Polsce jest bezpłatna dla samochodów osobowych. Ale na pewno nie darmowa. Ich utrzymanie, remonty i rozbudowa będą kosztować coraz więcej, co obciąży budżet. Czyli wszystkich podatników.

3 kwietnia mija 25 lat, odkąd trzeba płacić za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 między Krakowem a Katowicami. Jednak już za dwa lata ta droga przejdzie w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), bo dobiegnie końca 30-letnia koncesja obowiązująca w latach 1997–2027. Będzie to pierwszy koniec takiego partnerstwa publiczno-prywatnego w historii polskich dróg. Pozostaną jeszcze trzy inne koncesje. Dwie dotyczą autostrady A2 między Koninem a Nowym Tomyślem oraz Nowym Tomyślem a Świeckiem przy granicy z Niemcami. W tym przypadku umowy zakończą się w 2037 r. Dwa lata dłużej ważna jest ostatnia koncesja – na A1 pomiędzy Toruniem i Rusocinem koło Gdańska.

Autostrady koncesyjne wzbudzają sporo emocji, bo za przejazd muszą płacić nie tylko pojazdy ciężarowe, ale także samochody osobowe. Wielu kierowców nie rozumie, jak ustalane są opłaty i do kogo trafiają. Przejrzystości nie ułatwia fakt, że mamy dwa rodzaje koncesji. Te zawierane jeszcze w latach 90. XX w. dotyczą A4 między Krakowem i Katowicami (koncesjonariusz to Stalexport Autostrada Małopolska) oraz A2 z Konina do Nowego Tomyśla (Autostrada Wielkopolska). W obu przypadkach to koncesjonariusz ustala stawki za przejazd, ale też to on najpierw sfinansował budowę czy rozbudowę drogi do standardu autostrady, a teraz jest odpowiedzialny za jej utrzymanie w dobrym stanie. To musi kosztować, więc stawki są wysokie. Za przejazd A4 między Krakowem i Katowicami (61 km) kierujący samochodami osobowymi muszą zapłacić od kwietnia tego roku 34 zł. A jazda trasą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem (ok. 150 km) kosztuje 108 zł, chociaż bezpłatny jest fragment będący południową obwodnicą Poznania.

Pieniądze dla państwa

Koncesjonariusze tłumaczą, że tylko dość niewielka część tych opłat jest ich zyskiem.