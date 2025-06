Na bogato. Raport o polskim luksusie: kto jest zamożny nad Wisłą, co ma i ile tego ma?

Światowy rynek dóbr luksusowych przeżywa regres. Ale nie w Polsce, bo u nas popyt na luksus rośnie w zadziwiającym tempie. Mamy już w Polsce ponad 2 mln osób dobrze sytuowanych, ponad pół miliona zamożnych i 200 tys. bogatych.

Rosnąca liczba zamożnych Polaków napędza ten szczególny rynek. W 2023 r. grupa o rocznych dochodach powyżej 120 tys. zł, uznawanych za dolny element piramidy luksusowej konsumpcji, doszła do 2,5 mln osób, rosnąc aż o 34 proc. w ciągu 12 miesięcy. Autorzy raportu „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” firmy doradczej KPMG, którzy od 15 lat monitorują konsumpcję najbogatszych rodaków, tę grupę nazywają dobrze zarabiającymi. Wyżej lokują zamożnych (240–600 tys. zł rocznie), których doliczyli się 545 tys., następnie bogatych (600 tys. zł – 1 mln zł), których jest 90,1 tys. i wreszcie 73,5 tys. bardzo bogatych (powyżej 1 mln zł rocznie).

Wszystkie te wyliczenia oparte są na danych Ministerstwa Finansów, więc prawdziwych krezusów – takich, którzy trafiają na medialne listy stu najbogatszych Polaków – raczej tu nie ma. Oni zręcznie umykają krajowemu fiskusowi do zagranicznych rezydentur podatkowych, rozsianych po świecie spółek, fundacji rodzinnych i trustów. Dlatego autorzy raportu wsparli się danymi z międzynarodowego Euromonitora International, który oceniał, że w 2023 r. w Polsce było ponad 58 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (High Net Worth Individuals), czyli takich, którzy dysponują majątkiem netto o wartości ponad 1 mln dol. (wzrost o 23 proc.), z czego 6,1 tys. posiadało 5–50 mln dol. Ultrazamożnych (UHNWI), z majątkiem powyżej 50 mln dol., doliczono się 300.

Zaglądanie do kieszeni bogatych jest z natury rzeczy dość trudne. Na dodatek to grupa, która coraz chętniej migruje po świecie, inwestując w zagraniczne nieruchomości, co sprawia, że również tam dokonuje zakupów towarów i usług luksusowych. Za to bogaci Ukraińcy, którzy przenieśli się do Polski, wspierają nasz rynek luksusu, więc być może równoważą ubytki zamożnych Polaków, zakochanych w hiszpańskiej Costa del Sol czy włoskiej Toskanii.