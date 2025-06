Czy Zielony Ład naprawdę jest martwy? Co z polskim węglem i kiedy prąd będzie tani

Rozmowa z Andrzejem Modzelewskim, prezesem E.ON Polska, o tym, czy unijny Zielony Ład rzeczywiście jest martwy i co dziś robić z polską energetyką.

ADAM GRZESZAK: – Jak często znajomi pytają pana, dlaczego prąd jest drogi i kiedy będzie tani?

ANDRZEJ MODZELEWSKI: – Nieustannie. Pracuję w branży energetycznej już od 20 lat i zawsze panowało społeczne przekonanie, że energia elektryczna jest za droga.

A nie jest?

To zależy dla kogo. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało ostatnio, że 1,2 mln gospodarstw w Polsce jest na skraju ubóstwa energetycznego, więc dla nich energia jest droga. Dla większości gospodarstw, o ile racjonalnie gospodarują energią, wydatki na nią nie są wielkim obciążeniem i są porównywalne z opłatami za dostęp do internetu. A nikt przecież nie pyta, kiedy internet będzie tańszy.

Czyli jest relatywnie tanio?

Energia elektryczna jest towarem, powinna być więc wyceniana jak każdy inny towar. I to rynek powinien decydować, ile ona kosztuje.

Polacy są innego zdania. Z corocznego raportu Fundacji E.ON na temat stosunku obywateli UE do polityki energetyczno-klimatycznej wynika, że 77 proc. z nas uważa, iż ceny prądu powinno ustalać państwo. Nie mamy zaufania do rynku, zwłaszcza zdominowanego przez państwowych monopolistów.

Ale koniec końców ktoś musi zapłacić za wytworzenie i dostarczenie energii do naszych domów i firm. Więc czy te pieniądze będą pochodziły bezpośrednio z kieszeni odbiorców, czy też złoży się na to całe społeczeństwo ze swoich podatków, to ma drugorzędne znaczenie. Ważniejsze jest, co zrobić, by energia stawała się tańsza i by Europa nie przegrywała w gospodarczej konkurencji z resztą świata. Zwłaszcza jeśli chcemy, by energia elektryczna zastępowała paliwa kopalne w przemyśle, transporcie czy ciepłownictwie.

A na pewno chcemy?

Zdecydowanie tak.