Mamy pociąg do Chorwacji! Od dziś nad Adriatyk bez przesiadki

Chociaż Unia oficjalnie stawia na pociągi, w rzeczywistości to linie lotnicze dużo skuteczniej rozwijają się na wspólnym rynku. To się nie zmieni, jeśli poszczególne koleje nie zaczną ze sobą lepiej współpracować.

Z Polski do Chorwacji bezpośrednim pociągiem – od dzisiaj to możliwe, chociaż taka podróż jest rozwiązaniem dla tych, którym się nie spieszy. Cztery razy w tygodniu przez całe wakacje kursować będą trzy bezpośrednie wagony z Warszawy przez Katowice do Rijeki. Dwa z nich są z miejscami do siedzenia, trzeci to kuszetka, która pomieści 40 pasażerów. I to właśnie zainteresowanie biletami na miejsca leżące jest największe – w przypadku wielu kursów kuszetki są już wyprzedane. Trudno się dziwić zainteresowaniu taką formą podróży, skoro przejazd z Warszawy do Rijeki potrwa aż 20 godzin, a z Katowic 17 godzin.

Adriatic Express z mocną konkurencją

Być może w przyszłym roku będzie nieco szybciej, dzięki skróceniu licznych postojów. Teraz pociąg przygotowywano w specjalnym trybie (pod naciskiem polityków, chociaż takiej presji należy tylko przyklasnąć), więc jego rozkład jest mniej atrakcyjny – musiał dopasować się do istniejących połączeń. Po drodze wagony z Polski do Chorwacji będą przełączane dwukrotnie – w Wiedniu, a potem w Słowenii do pociągu jadącego z Budapesztu. Nowym połączeniem o nazwie Adriatic Express można dotrzeć z Polski bez przesiadek nie tylko na chorwackie wybrzeże, ale także do Lublany czy Postojny, znanej z przepięknych jaskiń. Jednak najwięcej biletów sprzedaje się w pełnej relacji, czyli nad Adriatyk. Najtańsze na miejsca siedzące kosztują ok. 200 zł, a na leżące ok. 300 zł – w jedną stronę

Z debiutu takiego połączenia należy się oczywiście cieszyć, mimo długiego czasu przejazdu i kursów tylko cztery razy w tygodniu. Jednak sam fakt, że trzeba było czekać na nie tak długo pokazuje, że kolej wciąż nie jest w stanie skutecznie rywalizować z samolotami. Te już kilka lat temu odkryły, że wśród ogromnej rzeszy Polaków podróżujących każdego lata do Chorwacji jest wielu tych, którzy są gotowi zostawić samochód w domu i wybrać dwugodzinny lot. To paradoks – z jednej strony Unia Europejska podkreśla, jak ważne jest wspieranie transportu kolejowego (dużo mniej szkodliwego dla środowiska niż drogowy czy lotniczy), zwłaszcza w czasach kryzysu klimatycznego. A równocześnie to linie lotnicze mogą rozwijać się na wspólnym rynku dużo łatwiej niż koleje. Do tego są w mniej lub bardziej ukryty sposób dotowane przez niektóre regiony, które dopłacają do deficytowych lotnisk i wykupują reklamy na pokładach.

Kolejowy rynek bez barier? Na to jeszcze poczekamy

Tymczasem w przypadku pociągów nie istnieje tak naprawdę żaden wspólny rynek bez barier. Każdy kraj to wciąż oddzielne królestwo ze swoimi odrębnymi przepisami i ogromną biurokracją. Z tego powodu uruchamianie pociągów międzynarodowych, zwłaszcza przejeżdżających przez większą liczbę państw (Adriatic Express zalicza aż pięć) pozostaje ogromnym wyzwaniem logistycznym. Niezbędna jest współpraca wielu przewoźników, a przecież każdy z nich ma swoje interesy. Nic dziwnego, że pociągów międzynarodowych, zwłaszcza w naszej części Europy, brakuje, a do tego jazda nimi bywa droższa niż podróż samolotem.

PKP Intercity podkreśla, że chce rozwijać siatkę połączeń zagranicznych, ale ambicje są znacznie większe niż możliwości. O ile stosunkowo łatwo pojechać pociągiem do Czech (hitem jest uruchomiony w grudniu Baltic Express z Pragi do Gdyni) czy Austrii, o tyle już dużo uboższa jest oferta na Słowację, a do Rumunii czy Bułgarii nie kursują żadne bezpośrednie wagony. Połączeń z Warszawy czy Poznania do Niemiec nie brakuje, ale praktycznie wszystkie kończą bieg już w Berlinie. Nie ma szans nawet na reaktywację istniejącego kiedyś pociągu Jan Kiepura z Warszawy przez Niemcy do Amsterdamu czy Brukseli. Jedyny na dobę kurs z Warszawy do Wilna wymaga przesiadki na granicy, a perspektywa oddania do użytku linii Rail Baltica, która umożliwi bezpośrednie połączenia do Rygi czy Tallina, to kolejna dekada. I na pewno nie jej początek.

Europa ma plany

Na szczęście w Europie Zachodniej połączeń międzynarodowych przybywa, także tych wykorzystujących Kolej Dużych Prędkości, a plany są bardzo ambitne – zwłaszcza między Niemcami i Włochami. Kolejne państwa planują też uruchomienie bezpośrednich kursów do Londynu przez tunel pod kanałem La Manche. Miejmy nadzieję, że także Polsce uda się wykorzystać ten trend rozwoju kolei, a kursy do Paryża czy Mediolanu z naszych miast staną się w perspektywie kilku lat rzeczywistością. Ogromne zainteresowanie biletami do Chorwacji pokazuje, że chcemy jeździć pociągami po naszym kontynencie, nawet jeśli trwa to znacznie dłużej niż podróż samolotem. Tylko trzeba nam to umożliwić.